На Алтае мужчина отсудил у ЧОПа 300 тысяч рублей за сломанную руку

Суд признал охранника виновным Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле сотрудника частного охранного предприятия (ЧОП) осудили за превышение полномочий. В результате его действий у мужчины оказалась сломана рука. Подробнее об этом «Комсомольской правде» – Барнаул» рассказала Анна Фомина, старший помощник прокурора Железнодорожного района.

В один из дней охранник прибыл в бар-кафе, получив информацию о том, что рядом произошла драка, во время которой одному из ее участников были причинены телесные повреждения, а виновник конфликта скрылся. Получив приметы нападавшего, чоповец начал его искать. Вскоре он увидел мужчину, который по приметам подходил как человек, участвующий в драке.

– Потерпевшему было предложено проследовать в бар-кафе, пояснив, что он подходит по приметам на мужчину, который причинил телесные повреждения посетителю кафе. Однако мужчина отказался. Сотрудники ЧОПа надели горожанину наручники, при этом его руки были скреплены за спиной, – отметила Анна Фомина.

После этого охранник без предупреждения правой ногой сделал мужчине подножку и одновременно толкнул его рукой в область плеча. Барнаулец упал на левую руку, скрепленную за спиной наручниками, и повредил ее – у него выявили закрытый оскольчатый косопоперечный перелом. Здоровью мужчины был причинен тяжкий вред.

– Приговором суда мужчина признан виновным в том, что, являясь работником частной охранной организации, имеющий удостоверение частного охранника, совершил действия, выходящие за пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим осуществление частной охранной деятельности и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан, – отметили в прокуратуре.

Охраннику назначили наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей. Мужчина будет выплачивать его 20 месяцев. Кроме того, частное охранное предприятие должно будет перечислить потерпевшему 300 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

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