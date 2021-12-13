С каждым годом Степной Алтай становится привлекательнее для туристов

Кучукское озеро славится целебными грязями и воздухом Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Степные районы Алтайского края славятся на весь мир своими горько-солеными озерами, обладающими лечебными свойствами. Озера в Яровом, Завьяловском, Кулундинском Романовском районах давно являются местом притяжения туристов. Не отстает от них и Благовещенский район. Администрация муниципалитета давно вынашивала идею создания собственной базы отдыха, так как Кучукское озеро славится целебными грязями и воздухом. Проект удалось осуществить в рамках частно-государственного партнерства.

У предприятия большие планы на развитие территории Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

Для здоровья и отдыха

Заместитель гендиректора ОАО «Кучуксульфат» Владимир Ермолов отметил, что несколько лет назад на предприятии, которое входит в десятку крупнейших налогоплательщиков Алтайского края, появилось решение использовать Кучукское озеро в качестве оздоровительных процедур не только для работников предприятия, но и для всех жителей района и края. Доказано, что даже в зимнее время пребывание рядом с озером также полезно. Ионы солей, которые находятся в воздухе, благотворно влияют на дыхательную систему.

Под строительство рекреационно-туристического комплекса власти Благовещенского района выделили в аренду 47,5 га земли.

Строительство базы – для предприятия проект благотворительный. На данный момент предприятие инвестировало в создание туристической рекреации порядка 100 млн рублей. Проект начался четыре года назад, а первые посетители здесь побывали в 2018 году. В первый год работы комплекса в домиках проживало около 1 тыс. человек.

Даже на фоне ограничений, связанных с пандемией, в 2021 году на базе «Кучук-Алтай» отдохнули около 9 тыс. человек, при этом в домиках проживало почти 2 тыс. туристов.

Рекорд посещаемости был установлен до пандемии – в 2019 году. Тогда база приняла около 13 тыс. отдыхающих.

Помимо жителей Алтайского края на базе отдыхают туристы из Республики Хакассия, Новосибирской, Кемеровской, Омской, Томской и других областей. Даже иностранцы заезжали на базу. Персоналу запомнился гость из Великобритании, он приезжал в степной Алтай с личным переводчиком.

В основном люди приезжают на отдых семьями, но в целом база подходит для любых компаний.

В условиях пандемии

Директор РТК «Кучук-Алтай» Алексей Прудников рассказал, что пока на базе построено семь отапливаемых зимних домиков, столько же планируется добавить в ближайшей перспективе. Во время пандемии у небольших баз появляется преимущество – отдельно стоящие домики и участок, который позволяет избежать скученности людей.

Любители палаточного отдыха, исколесившие ближайшие районы, наверняка заинтересуются и этой базой – специальные модули, пищеблок, благоустроенные души и туалеты здесь считают необходимым условием для отдыха.

В планах руководства превратить отдых как правило летний – в круглогодичный. Поэтому уже сейчас здесь имеется каток, лыжные прогулки, катание на снегоходах, баня и купание в чане с водой, подогреваемой на костре.

Также на территории комплекса работает кафе и достраивается зал на 50 человек. Руководство надеется, что это место будут выбирать для проведения любых корпоративных мероприятий или крупных семейных торжеств.

На территории комплекса работает кафе и достраивается зал на 50 человек Фото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ

– У всех на слуху Горный Алтай, Белокуриха, Шерегеш, про степную зону никто не знал, но сейчас все больше туристов узнают о возможностях отдыха на соленых озерах, задача предоставить людям такую возможность, – говорит Алексей Прудников.

Лечебница, аквапарк…

У предприятия большие планы на развитие территории. Известно, что до первой мировой войны здесь существовал курорт. В 1922 году он был в ведении военного ведомства, и здесь лечили преимущественно военных. Основные лечебные мероприятия сводились к назначению грязевых ванн, купаний, солнцелечению и т.п.

Руководство надеется, что со временем им удастся возродить лечебницу, для этого необходимо построить гостиницу и предложить более широкий ассортимент развлечений. К примеру, уже обсуждался вопрос строительства аквапарка.

По предварительным расчетам только его строительство обойдется не менее 160 млн рублей. Тем не менее, здесь надеются на успешную реализацию проекта. Ведь уже сейчас многие считают, что Степной Алтай вполне может составить конкуренцию Горному и дополнить богатую палитру туристических услуг края.

Справка: ОАО «Кучуксульфат» – крупное предприятие Алтайского края, единственный в России производитель природного сульфата натрия, который используется в производстве синтетических моющих средств, химической промышленности. Он поставляется более чем в 30 стран мира. В число потребителей продукции ОАО «Кучуксульфат» входят крупнейшие мировые компании, такие как: Procter & Gamble, Henkel, Unilever, Reckitt.

Любой бизнес ориентирован на получение прибыли. Однако здесь считают, что кроме модернизации производства, строительства энергетических мощностей, необходимо делать жизнь своих сотрудников и окружающую среду комфортной, безопасной, совместно с местными властями заботиться о развитии территории.

Как итог – в 2021 году завод вновь (в пятый раз) стал победителем краевого конкурса «Лучший социально ответственный работодатель года». По итогам конкурса «Кучуксульфат» занял 1 место в номинации «За развитие социального партнерства в организациях производственной сферы».