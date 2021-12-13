В Барнауле установили уникальное мозаичное панно с изображением Василия Шукшина

Панно на территории ГМИЛИКИ Фото: ГМИЛИКА

В Барнауле на территории усадьбы Государственного музея истории, литературы и культуры Алтайского края установили панно с изображением писателя, кинорежиссера Василия Шукшина. Его создали мастера Колыванского камнерезного завода им. И.И. Ползунова.

- Еще один значимый объект на территории музея призван укреплять традиции популяризации творческого наследия Василия Макаровича Шукшина, привлекать внимание широкой общественности к Шукшинскому кинофестивалю и сохранять память о наиболее значимых кинолентах и именах их создателей, - говорят в музее.

Отметим, это уже второй знаковый арт-объект, который появился в усадьбе в этом году. Летом в честь так и не состоявшихся Шукшинских дней на Алтае установили каменные плиты «Киноленты победителей Шукшинского кинофестиваля». На них выгравированы имена режиссеров и названий фильмов, которые в разные годы становились победителями конкурса.

И вот теперь киноленту венчает портрет самого Василия Шукшина и такой знаковый элемент, как ягоды калины. Над панно работали художники Наталья и Алексей Дороховы, а также мастера художественного и камнерезного цеха.

Напомним, это уже не первая работа, которая была создана специально для музеев Алтайского края на Колыванском камнерезном заводе. Так в 2020 году на территории музея космонавтики Германа Титова в селе Полковниково установили монументально-декоративное мозаичное панно «Голубая моя планета». Это уникальное изделие, изготовленное из ревневской яшмы в технике флорентийской мозаики.

Кроме этого, минувшим летом была завершена работа над мозаичным панно «Олень Златы рога» на тему «По мотивам мифов алтайских скифов». Его площадь равна однокомнатной квартиры - 25 квадратных метров! Автором идеи является народный художник России, вице-президент Академии художеств Российской Федерации, наш земляк Виктор Калинин.

- Мозаичное панно такого масштаба из колыванских поделочных камней: яшмы, порфира, мрамора, кварцита — уникальное явление в современном искусстве, - рассказывают в музее.

А еще ранее Виктор Калинин создал эскиз, который уже реализовали мастера камнерезного завода. То панно получила название «Космическая борьба». Оно имеет такие же размеры. В создании были использованы габбро, порфиры, гранит, белоречит, коргонские яшмы, порфириты, брекчия, несколько видов алтайского мрамора. В общей сложности более 3,5 тысяч деталей.

Обе мозаики разместят в новом здании художественного музея. Сейчас же сотрудники Колыванского завода занимаются новым заказом – они создают канделябры по мотивам исторических изделий Эрмитажа. В будущем они украсят фойе музея.

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