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Происшествия10 декабря 2021 8:25

Отсутствие QR-кода спасло жительницу Барнаула от мошенников

Аферисты «уговорили» ее оформить кредит на сумму больше 120 тысяч рублей
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
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Мошенники говорили, что надо переложить деньги на "безопасный" счет

Мошенники говорили, что надо переложить деньги на "безопасный" счет

Фото: Олег УКЛАДОВ

- Все, что ни делается, все к лучшему, - повторяю я уже который день и радуюсь, что злосчастный QR-код, а точнее его отсутствие, спас мою семью от многотысячного долга, - рассказывает читательница «Комсомолки».

Моя мама давно уже на пенсии, не работает и занимается домашними делами. По полгода живет на даче, на свежем воздухе, далеко от цивилизации, так что пандемия ее до сих пор не коснулась. А этой осенью, в очередную волну коронавируса вдруг задумалась: «А не поставить ли прививку?. А то везде теперь нужен QR-код, никуда без него не пускают»... Но потом эта мысль быстро ушла, и она, наоборот, решила, что, так как она редко куда-то ходит, то не будет вакцинироваться от греха подальше.

А на днях с ней приключилась неприятная история: позвонили мошенники. Ранее я не раз ее предупреждала и приводила примеры, какие «легенды» могут рассказывать аферисты, поэтому она прекрасно знала обо всех схемах, но все равно как зазомбированная продолжала общаться с человеком якобы из службы безопасности банка. Мужчина уверял, что с ее счетов пытаются снять деньги и оформить кредит на её имя, так что мошенников надо срочно опередить.

Уже после всего этого я спрашивала, почему не положила трубку, почему не перезвонила мне? На что она лишь пожимает плечами: «Не знаю…». Как будто под гипнозом пошла в банк и взяла кредит на 100 тысяч рублей и еще почти 22 тысячи рублей сверху за страховку. Хорошо, что мошенники хотя бы не сказали ей свои деньги туда же вложить.

Всю эту стопку денег мама для надежности и сохранности должна была переложить не на другой счет в этом же банке, а в совершенно другой банк! Такой странный «взаимозачет» между организациями ее тоже не смутил! Но как раз в этом и была удача: другой банкомат находился в торговом центре, куда, спасибо нашему губернатору, вход строго по QR-кодам, и бдительный охранник просто не пустил маму на порог. Спасибо этому ответственному человеку, иначе пришлось бы нам отдавать немаленький кредит!

После того, как попасть в торговый центр не удалось, она все же решила позвонить в полицию и вот тут ей, наконец-то, сказали, что деньги переводить никуда не нужно, и посоветовали быстрее идти в отделение и писать заявление. Деньги остались целы.

Уже сегодня мама пошла в банк и благополучно вернула заем и написала заявление на возврат страховки. Через месяц обещали вернуть. Правда, скорее всего за вычетом каких-то процентов, но эта сумма явно меньше, чем та, которой мы чуть не лишились.

После этой истории хочется обратиться к окружающим: даже если вы уже рассказывали своим родителям, бабушкам и дедушкам о мошенниках, не поленитесь, расскажите еще раз! Напомните, что опасность может подкрасться внезапно, и не надо думать: «Да ладно, я все знаю, со мной такого не произойдет». Произойти это может с каждым!

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