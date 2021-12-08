На Алтае юридические компании зарабатывают на доверии пенсионеров

Пенсионеры платят большие деньги за типовые обращения Фото: Олег УКЛАДОВ

Юридические компании зарабатывают на жителях Алтайского края, которых не устраивает размер пенсий. За большие деньги они помогают составить типовые обращения к омбудсмену с жалобами на неверные расчеты выплат. Об этом во время пресс-конференции рассказал Борис Ларин, уполномоченный по правам человека в регионе.

Омбудсмен отметил, что в этом году стало больше обращений по вопросам, связанных с пенсиями. Многие жители Алтайского края не согласны с размером назначенных выплат.

– К сожалению, пенсии маленькие и растут очень медленно. Это мы все понимаем. У нас появился целый ряд юридических компаний, «фирмишек», я их иначе не могу назвать, которые пытаются поправить свое материальное положение на этой проблеме граждан, – сказал Борис Ларин.

По его словам, уже поступило более 60 обращений от жителей региона о том, что Пенсионный фонд неправильно рассчитал выплаты. Все эти документы похожи: меняются только адреса, фамилии отправителей и номера пенсионных дел. Омбудсмен отметил, что подобные жалобы «выходят из одного центра».

– Люди платят деньги за составление таких вот документов, которые мы вынуждены отправлять в ПФР для пересчета. За подготовку документов отдают от 6 шести до 12 тысяч, а в некоторых случаях по более сложным вопросам 18 и 20 тысяч, – рассказал уполномоченный по правам человека в регионе.

Омбудсмен считает, что юристы, которые составляют жалобы, заранее знают, что с помощью этого документа вряд ли получится решить проблему. Борис Ларин уже обратился в правоохранительные органы, чтобы выяснить, есть ли здесь состав преступления и можно ли считать подобную схему мошеннической.

Борис Ларин советует всем, кто считает, что ему неправильно рассчитали пенсию, обращаться напрямую в ПФР или к уполномоченному по правам человека, минуя другие компании.

– Обязанность государственных органов - самостоятельно решать проблемы и принимать такие обращения бесплатно, – резюмировал омбудсмен.

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