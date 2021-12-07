Бомж «Кишкоблуд» с Алтая стал героем программы «Мужское/Женское»

Однажды Сергей на спор съел целого поросенка. Скриншот ток-шоу "Мужское/Женское"

45-летний уроженец Республики Алтай Сергей Менгалев, больше известный в интернете, как Кишкоблуд, после нескольких лет бомжевания стал популярным блогером. На днях его пригласили на эфир телешоу «Мужское/Женское» на Первом канале.

История Сереги Кишкоблуда началась с ролика столичного блогера, где ему и еще одному приятелю-бомжу предложили на спор съесть 15 сосисок. Кто первый - тот и победил и получает 500 рублей. После того, как видео попало в сеть, бездомный хоть и проснулся все в той же канаве, но уже популярным.

- На улице я жил временами: как «загуляю», так на улицу, - рассказывает Сергей в эфире «Мужского/Женского». – Первый раз я попробовал алкоголь в пять лет. Меня взрослые пацаны угостили вином…

Уже будучи взрослым, он то подрабатывал на пилораме, то строил бани, а между делом продолжал пить. Но в один прекрасный момент бросил все и поехал в Барнаул в реабилитационный центр.

- Там был такой распорядок, что днем мы работали, а вечером молились, - продолжает блогер. – Я пробыл там месяц и снова «загулял» и ушел оттуда. А потом мне предложили поехать в Тулу. Я согласился. Ну а что? Хоть страну посмотрю. Работал на военном заводе. После того, как вахта закончилась, остались с мужиками в городе. На пятерых сняли квартиру.

Перед новым годом хорошо «гульнули». Хозяйке квартиры это не понравилось и она всех выгнала. В рождество 2017-го года пьяный уснул на улице и отморозил ноги. В итоге врачам пришлось ампутировать несколько пальцев. Но оставлять на полную реабилитацию в больнице не могли оставить, так как медицинского полиса у Сергея не было. А вскоре он потерял и паспорт.

Чтобы совсем не погибнуть, он вновь обратился в рабочий дом в Барнауле, который изначально приютил его, а потом отправил в Тулу. Руководство помогло и в этот раз, договорилось, чтобы Менгалева приняли в Москве.

Однако жизнь в столице его ничему не научила. Он вновь и вновь оказывался на улице, пережил микроинсульт. И уже дошел до самого дна: пил все, что горит, доедал еду с помоек, спал в подворотнях, а если повезет, то на вокзале, просыпался рядом с мертвыми товарищами, с которыми пил весь вечер, а на утро они уже не просыпались…

Но в этот момент его повстречал тот самый блогер Александр с YouTube-канала «Абракадабра», который снял видео с сосисками. Оно набрало больше девяти миллионов просмотров! Кстати, после этого баттла и появилось прозвище Кишкоблуд. Впоследствии, Сергей так назвал свой собственный YouTube-канал, на котором уже за год уже почти 300 тысяч подписчиков и 27,5 миллионов просмотров.

- Сейчас моя мечта – миллион подписчиков, - говорит Сергей.

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А параллельно он старается помогать таким же обездоленным, каким еще недавно был сам: также ест на камеру, но теперь уже в шикарных московских ресторанах, делает на них обзоры. За различные челленджи получает деньги или сертификаты и все обменивает на еду, а ее раздает бездомным, которых встречает у вокзалов.

- Они не все берут. В Москве бомжи не хотят в нормальную жизнь. Кому-то билеты до дома покупают, они садятся на поезд, а на следующей станции сходят и опять возвращаются на площадь трех вокзалов, потому что там кормят и одевают, - рассказывает Кишкоблуд.

Самое сложное, с чем бывший бездомный еще не справился – это пагубное пристрастие к алкоголю. Бывает, может месяцами не пить, ну а если попадется что-то горячительное, то может и до ареста дойти. Сам Сергей Менгалев прекрасно понимает свою проблему и принимает тот факт, что пока он на волне популярности, но рано или поздно все закончится. Так что живет сегодняшним днем.