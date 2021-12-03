Пьяный подросток на угнанной машине сбил пешехода в Горно-Алтайске

Задержание пьяного угонщика. Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

В Республике Алтай из-за пьяного подростка объявили план «Перехват». 16-летний парень на угнанном автомобиле гонял по городу, проезжая на красный свет, не соблюдал дистанцию и сбил пешехода на переходе. К счастью, пострадавший отделался легким вредом здоровья. О происшествии сообщает республиканское управление МВД.

- Ранним утром в дежурную часть Отдела МВД России по г. Горно-Алтайску поступило сообщение от местного жителя о том, что неизвестный воспользовался ключами, оставленными в замке зажигания, и уехал на его иномарке, - пишет ведомство.

Угонщика начали преследовать, но на неоднократные требования полицейских остановить машину водитель не реагировал. Он также стал виновником ДТП, в результате которого был поврежден автомобиль марки «Лада».

В селе Озерное инспекторам удалось задержать угонщика. Проведенное исследование подтвердило, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. По факту было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ. Возраст, с которого за это могут привлечь, составляет 14 лет, а максимальное наказание по статье – лишение свободы на срок до пяти лет.

Также в отношения нарушителя было составлено несколько протоколов за административные нарушения.