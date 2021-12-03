Мария Доценко: «Пытаемся наказать адвоката-мошенника»

3 декабря в России отмечается профессиональный праздник всех юристов Фото: из личного архива героя(ев) публикации

3 декабря в России отмечается профессиональный праздник всех юристов, независимо от сферы их профессиональной деятельности. Барнаульский юрист Мария Доценко рассказала «Комсомолке» о своих самых запоминающихся победах за год и о том, что ее тревожит в современной юридической практике.

- Мария, у вас интересный статус в сети: «Помогаю людям установить баланс между буквой закона и их желаниями». Насколько это сложно?

- Очень сложно. Говорю по опыту двадцати лет работы. Но мне удается своим клиентам объяснять правду закона, почему он такой, переводить закон на доступный язык. Баланс – это когда не делишь на черное и белое, находишь выходы, объясняешь.

- Как вы относитесь к народной пословице: закон, что дышло, куда повернешь, туда и вышло?

- Это как слово, о ситуации можно рассказать со всех сторон. На закон можно и с одной, и с другой стороны посмотреть, трактовать по-разному.

Дело о булинге

- Расскажите о своих самых запоминающихся судебных победах в этом году

- Одна из запоминающихся - победа ученика над школой. Суд встал на сторону школьника, который подвергся булингу среди педагогов, решивших убрать неуместного подростка из одной элитной барнаульской школы. Там был сформирован лицейский класс, где учились дети богатых и знаменитых родителей. Новый ученик оказался неудобным Учился он хорошо, но у педагогов были придирки к поведению. И опытный, с заслугами учитель прямым текстом начала ребенка гнобить, говоря: «Тебе нет места в нашем классе, лучше уходи». Потом к булингу подключился завуч, другие педагоги. В итоге ученик ушел в другую школу, информация и туда передалась. Нам удалось выиграть это дело. Несмотря на давления комитетов и министерств, судья учла интересы ребёнка, признав, что учитель допустила неэтичные и непедагогичные методы воспитания, и взыскала со школы моральный вред в пользу несовершеннолетнего.

- Можете сказать сумму?

- Она небольшая - 20 тысяч рублей, но нам важно было доказать правду мамы и ученика, педагог должна стараться найти подход к любому ребенку. Не все дети мягкие и пушистые. Кстати, по данным детского омбудсмена Анны Кузнецовой более половины детей в России (55 %) сталкивались с булингом, при этом более трети (39 %) из них боятся рассказывать об этом.

Адвокат-мошенник

- Еще одна громкая победа – защита семьи пожилых предпринимателей, - рассказывает Мария Доценко. - Они выстроили на участке дом, хотели к пенсии денежку заработать, продав его. Но к ним втерся в доверие адвокат, который переписал имущество на своих людей, в итоге обокрал пожилую пару, продал имущество, а деньги оставил себе. В результате эти горе- предприниматели лишились своей недвижимости. Мы оспорили сделки. Не знаю, это ли стало причиной, но адвокатского статуса мой коллега точно был лишен. В данный момент мы пытаемся развернуть уголовное дело, доказать что адвокат, пользуясь профессиональными качествами, создал мошенническую схему, чтобы обмануть людей. Все это я считаю недопустимым. Профессия дается для того, чтобы помогать людям, а не для того, чтобы обманывать. И если пользуешься навыками и полномочиями во вред - надо лишать профессии. В моей практике, кстати, был случай, когда адвокат вел мошеннические действия в отношении моих клиентов, тогда его привлекли к уголовной ответственности.

Отделение власти от народа

- Мария, что сегодня кардинально меняется в юридической практике. Есть настораживающие тенденции?

- Дистанционные обращения, на которые мы переходим, на мой взгляд, для многих людей становятся отнюдь не упрошенным доступом к услугам, а, наоборот. Человек , к примеру, раньше мог прийти в земельный комитет и объяснить, чего он хочет. Сейчас ему нужно подать заявления, заполнить формуляры, в которых многие путаются. За этой рутиной, которой и раньше было много, еще больше теряется личный контакт между чиновниками и людьми. Последние пять лет я отчетливо наблюдаю уменьшение доступа людей к власти, к правосудию.

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