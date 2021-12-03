Разыскивает ФБР. Британская газета решила разоблачить «суперхакера» из Барнаула

Полянину в США заочно предъявили обвинения в кибермошенничестве. Скриншот публикации dailymail.co.uk

"ЭКСКЛЮЗИВ: подозреваемый "суперхакер", разыскиваемый ФБР за "использование программ для хищения миллионов долларов" у американцев, разоблачен DailyMail.com в своем роскошном убежище в Сибири, а Кремль закрывает на это глаза". С таким громким заголовком британское издание DailyMail.com опубликовало на днях статью о барнаульце Евгении Полянине, разыскиваемом ФБР.

Замечен в Барнауле

Напомним, что Полянину в США заочно предъявили обвинения в кибермошенничестве. Барнаульца хотят наказать за то, что тот якобы получил 13 миллионов долларов от жертв хакерских атак с применением программ-вымогателей.

DailyMail.com объявляет, что выследила подозреваемого 28 летнего суперхакера в доме за 380 тысяч долларов в сибирском городе Барнауле. При этом в статье барнаульский квартал находится в «горном регионе», что, собственно, не удивительно, Алтайский край и Горный Алтай часто путают и россияне.

- Полянин был замечен в Барнауле за рулем Toyota Land Cruiser стоимостью $74 000, - утверждает издание, публикуя фото героя. Второй автомобиль по утверждению агентства, находится в гараже подозреваемого киберпреступника – это BMW, стоимостью до 108 000 долларов.

Издание рассказывает также о жене хакера - 28 летней Софии, утверждая, что та занимается бизнесом по выпечке тортов. DailyMail.com публикует снимки пикантных тортов от Софии для девичников, украшенные кексами в виде мужских гениталий. Кроме того, на страничке Софии авторы статьи увидели великолепный торт, подаренный любимому на 28-летие. На сладком сооружении мастерицей водружен ниндзя Наруто – герой японской манги. «Наруто - молодой ниндзя, жаждущий поклонения сверстников, мечтает стать Хокаге, лидером своей деревни», - расшифровывает издание.

-Это произошло примерно в то же время, когда пара переехала в новый престижный дом в элитном районе Невский с ограждением, фасад которого облицован керамогранитом и ангарской сосной и оснащен инфракрасными камерами видеонаблюдения, - добавляется в репортаже из России.

«Был забавным, но не блистал»

- Полянин и его жена уворачиваются от репортеров, обрывают телефонные звонки, шторы в их доме практически всегда закрыты, - рассказывается в статье. При этом авторы утверждают, что пара ведет роскошный образ жизни, совершая вертолетные прогулки в близлежащие живописные Алтайские горы.

Репортеры от DailyMail расспрашивали и мать Полянина. По их версии, 58-летняя женщина сначала сказала, что очень волнуется и не может найти своего сына после того как в СМИ появились обвинения в мега-хакерстве.

- Она сказала: "Я очень волнуюсь, а вы бы не волновались? - цитирует женщину издание. – Добавила, что сидит на таблетках и похудела за три дня на 4 килограмма. Но уже через несколько дней Полянина ответила, что в семье все в порядке, а обвинения - фальшивка.

Составляя досье русского хакера, агенты DailyMail нашли учительницу Полянина в школе, поговорили с его преподавателями и сокурсниками по университету. По данным агентства, ранее Полянин бросил учебу в магистратуре алтайского университета по специальности "вычислительная техника".

Школьная учительница рассказала, что мальчик был воспитанным, но в школе не блистал. Один из сокурсников по университету заметил, что Полянин был забавным парнем, но не был гением в программировании. Преподаватель Полянина из университета сказал примерно про то же, добавив, что в вузе после сообщения в СМИ о хакерстве Полянина ходит шутка: «Он плохо учился». Если бы учился, то его бы не поймали».

Из документов

В распоряжении DailyMai.com оказался и ряд документов. Издание сообщает, что тот по-прежнему официально зарегистрирован в материнской мрачной квартире советских времен в квартале, изначально построенном для сотрудников МВД в Барнауле.

- Кроме iPhone 8, его мать не демонстрирует никаких признаков богатства, - добавляют репортеры.

Также рассказывают, что Полянин восстановился после серьезной автомобильной аварии в 2018 году с участием такси Mercedes Benz E-200, в котором он ехал по Москве. Ему потребовались месяцы лечения, и впоследствии он подал в суд на возмещение ущерба в связи с аварией, в которой он получил многочисленные травмы.

А в 2019 году наш земляк уже регистрируется как «индивидуальный предприниматель», занимающийся «разработкой компьютерного программного обеспечения" и "консультированием в области информационных технологий.

Статья заканчивается фразой « Россия имеет конституционный запрет на экстрадицию своих граждан, что означает, что единственный суд, перед которым может предстать Полянин, будет находиться в России».

«Устроили охоту на чужой территории»

В статье, опубликованной в Британии, сообщается также, что «Полянин учился в одном университете с 33-летней огненноволосой Марией Бутиной, ныне пропутинским российским депутатом, которая была осуждена в США в 2018 году и заключена в тюрьму за деятельность в качестве незарегистрированного иностранного агента, где она проникла в «Национальную стрелковую ассоциацию и политические круги».

- У меня в связи с выходом этой публикации есть претензии к российским правоохранительным органам, - прокомментировала « Комсомолке» Мария Бутина. – Почему представители иностранных спецслужб работают на нашей территории, устраивают охоту за гражданином Российской Федерации. Каким образом у них оказались его паспортные и другие данные, касающиеся личной тайны. Есть договоры между странами, в рамках которых между спецслужбами происходит обмен информацией. Когда речь идет, например, о задержании террористов. Но спецслужбы иностранных государств не могут нарушать территориальную целостность и суверенитет других стран, ведя там по своему разумению охоту за гражданами этих государств.

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