Проекту парка «За Ривьерой» не хватает деревьев

Депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев призвал муниципалитет прислушаться к активистам. Фото: Сергей Кулыгин

Жители так называемой «Зелёнки» в Наукограде призывают городские власти достроить парк за Ривьерой, прислушиваясь к населению. Бийчане встревожены - от первоначального проекта благоустройства, который разрабатывали активисты с бийской администрацией, практически ничего не оставили, горожане считают, что проекту не хватает деревьев.

Парк за торговым центром «Ривьера» уже второй год находится в стадии строительства, местные власти намерены сдать его непременно в следующем году.

Из Бийской администрации уже направили письмо краевым властям с просьбой выделить деньги на проведение работ. Ответ еще не получен, но в Бийске рассчитывают, что он будет положительным. В сентябре руководитель регионального парламента Александр Романенко обещал оказать содействие.

- Очень хороший, большой объект и очень нужный сегодня городу Бийску, – считает Александр Романенко.

Руководитель регионального парламента во время рабочей поездки в Бийск призвал власти разрешить проблемные вопросы (у муниципалитета были суды с подрядчиком и т. д.) и проработать проект совместными усилиями.

Жители Зеленого клина были счастливы, когда захламленный пустырь попал в программу благоустройства в рамках национального проекта, который реализуется при поддержке «Единой России». Но уже на этапе разработки и согласования проекта возникло непонимание между жителями и администрацией. Об этом рассказал руководитель инициативной группы Виктор Конончук на встрече с депутатом государственной Думы – Александром Прокопьевым.

Депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев призвал муниципалитет прислушаться к активистам. Фото: Сергей Кулыгин

Бийчане недоумевают, почему власти не прислушиваются к их предложениям.

- Мы хотим видеть здесь больше зелени, фонарей, просим оправдать название микрорайона и сделать парк действительно зеленым, – рассказывают активисты. – Здесь и мамочки с детьми будут гулять, и старики. Получается, под палящим солнцем?

Депутат Госдумы РФ Александр Прокопьев призвал муниципалитет прислушаться к активистам:

- Жители города активно обсуждают строительство этого парка и делают разумные предложения. Хотят, чтобы власть их услышала, - Поэтому считаю, что муниципалитету следует пересмотреть некоторые аспекты реализации данного проекта до того, как будет сформировано окончательное решение по объемам финансирования этого проекта, – призывает Александр Прокопьев.

Ну а пока дети, живущие в Зеленом клине, рисуют парк своей мечты на бумаге. Там много деревьев, цветов и улыбающихся людей.