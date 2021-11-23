Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 24 ноября 2021: непривитые педагоги продолжат работу

Власти заверяют, что даже непривитые педагоги находятся на своих рабочих местах Фото: Олег УКЛАДОВ

На минувшей неделе бийским педагогам, которые по каким-то причинам не поставили вакцину от коронавируса, пригрозили отстранением от работы, начиная с 22 ноября. Накануне же в СМИ прошла информация, что такие же меры хотят применит и к барнаульским учителям. Мы рассказываем про коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 24 ноября 2021.

По данным мэрии, в краевой столице привиты более 85% учителей, у 12% есть медотвод. Остальные не получили вакцину и как заверили в администрации, все они ходят на работу.

- Отстраненных педагогов в образовательных организациях нет, – подтвердили «Толку» в пресс-центре администрации города.

После поднятой журналистами шумихи, в Бийске власти также открестились от своего решения и заверили, что в городе не было ни одного факта отстранения педагога от выполнения им своих профессиональных обязанностей.

Отметим, ранее главный государственный санитарный врач Алтайского края Ирина Пащенко подписала постановление, согласно которому до 22 ноября педагоги обязаны были получить первый компонент вакцины от новой коронавирусной инфекции и, соответственно, до 22 декабря – второй.

Таким образом, в крае должны были вакцинировать не менее 80% от общего числа педагогов. К слову, в Барнауле этот подог уже достигнут.

Всего в Алтайский край поступило 1 146 373 комплекта вакцины против новой коронавирусной инфекции COVID-19. По последним данным в регионе прививаются 977 646 человек. Из них 132 643 человека получили первую прививку, а свыше 807 тысяч уже полностью привиты.