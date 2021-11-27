Барнаульцы могут сдать ненужные вещи на благотворительность или дать им вторую жизнь

Акции по раздельному сбору мусора проходят в Барнауле в последнюю субботу месяца Фото: Анна СЕМИНА

В субботу, 27 ноября, в Барнауле пройдет очередная акция организации «Мусора. Больше. Нет», на которой жители краевой столицы могут не только передать на переработку бытовые отходы, но и передать на благотворительность ненужные вещи.

- Стационарная точка будет работать с 12 до 15 часов на площади у ДК «Трансмаш», - сообщают организаторы.

Ее главное отличие от мобильных пунктов – это прием пластика и упаковок с маркировкой 5(PP) в мягком виде (пакетики, упаковка из-под сыпучих продуктов, фантики и обертки). В остальном же все точно также. Передвижные же пункты следуют по определенному маршруту и находятся в одном месте непродолжительное время.

От раза к разу, фракции, доступные к сдаче на переработку, могут меняться. К примеру, как минимум до нового года не принимают пластик с маркировкой 6 (PS) - полистирол весь (вспененный и невспененный, пенопласт, пеноплекс). Это могут быть баночки от йогуртов, крышки от стаканчиков с кофе, подложки от яиц и т.д.

- Мы не знаем, хранить его или нет. Гарантий никто не дает. Что в январе будет с востребованностью для переработки - не известно. Возможно, собранный полистирол отгрузят и склад освободится. Возможно, приема больше не будет, потому что PS мало востребован для переработки, - поясняют организаторы.

Кроме того, на акцию по раздельному сбору мусора можно принести и хорошие вещи, их принимают для нуждающихся в фонд «Доброе Сердце». Также можно принести книги, посуду, вещи для Фримаркета (в хорошем состоянии) или оказать помощь для подопечных частного приюта для бездомных животных «Бусинка» или «Ласка» - они принимают все: от кормов и бытовой химии, до ветеринарных препаратов и ошейников с поводками.

Принимаются для переработки и ветошь. Только стоит учесть, что даже старые майки и бюстгальтеры с колготками, перед тем как принести, стоит постирать. Обувь, сумки и прочие предметы гардероба и аксессуары из кожи кожзама не принимают.

Старую обувь в Барнауле можно сдать в магазине Rendez-Vous в ТРЦ GALAXY (пр.Строителей, 117). Это постоянная программа, которая пока не ограничена по времени. Можно принести сколько угодно пар или даже одну туфлю – все примут и передадут на переработку.

С бонусом для себя поношенную одежду можно сдать в магазине H&M. Раньше за старые вещи там давали сертификат на покупку 15%, сейчас предоставляют разовую скидку 200 рублей.

Благотворительный фонд «Облака» принимает хорошую одежду, обувь, игрушки, книжки, посуду и прочие вещи через специальный постмат на Южном в торговом центре «День и ночь», в магазинах Charity (Пролетарская 56, Лазурная 19, 280-летия Барнаула 16).

- Кроме того, вещи принимают в отделении на улице Анатолия, 97 по будням с 9:30 до 17:00, - добавляют в Фонде. - Один пакет вещей - это огромная помощь для нуждающихся по всему Алтайскому краю и Республике Алтай.

- Церкви принимают все - посуду, одежду, обувь, игрушки, не скоропортящиеся продукты типа круп. Сдать можно все, - рассказывает блогер, гид по семейному и детскому досугу в Барнауле Анастасия Балыкова. - Моя подписчица Наталья - специалист отделения профилактики безнадзорности. У нее 70 семей на учете. Привозите вещи по адресу улица Воровского, 111. Ее рабочий телефон для связи 61-51-26. Она сама распределит по семьям вещи, но возможен даже такой вариант, что вы вместе пойдете по нуждающимся, но это уже по вашему желанию.

Также можно участвовать в сборе вещей, который организует объединение многодетных семей «Много деток - хорошо!». Ближайшая акция состоится как раз 27 ноября с 15 до 17 часов на рынке ВДНХ.