На Алтае глава минздрава пригласил антиваксеров на экскурсию в красную зону

Дмитрий Попов рассказал, что край начал спуск с плато заболеваемости ковидом. Фото: Татьяна Гейнрих

В Алтайском крае министр здравоохранения поддержал своих коллег - главврачей и заведующих отделениями 11 российских больниц, написавших открытое письмо политикам и общественным деятелям, которые высказываются против вакцинации от ковида. Дмитрий Попов предложил в свою очередь лично проводить экскурсии по красной зоне.

- Со своей стороны я даже готов быть экскурсоводом в наши ковидные госпитали. Скажем так, это не для слабонервных, сложные, тяжелые больные, которые требуют реанимационных условий. Люди, которые зависят от кислорода – все это тяжело эмоционально переносится, - сказал Дмитрий Попов.

По его словам, в сложной обстановке с коронавирусом публичные личности, которые высказываются против вакцинации, становятся ответственны за жизни людей, которые им доверяют. Он отметил, что на Алтае нет медработников-антипрививочников, однако не все медики привиты – с такими сотрудниками ведется работа.

- Я с данными сотрудниками разговариваю и приглашаю поработать в ковидном госпитале. Не вакцинироваться – значит приобрести активный иммунитет, переболеть. Иногда это нужно увидеть своими глазами, чтобы понять, какими мучениями сопровождается заболевание, - говорит глава алтайского минздрава.

Однако Дмитрий Владимирович считает, что вакцинация должна оставаться добровольной, за исключением специалистов, которые в силу своей деятельности взаимодействуют с людьми из группы риска. По его словам, недопустимо, чтобы, к примеру, врач, который работает в отделении, где лечат людей с инсультом и инфарктом, был непривитым и потенциальным источником вируса. Тоже самое относится и к социальным работникам, которые контактируют с большим числом пожилых пациентов.

- Какие еще можно придумать варианты побуждения для вакцинации? Это цифры статистики, которой уже надо поверить. Смертность и летальность высока. Мы будем слышать ковидное эхо долгие годы в виде осложнений для пациентов с сахарным диабетом и других заболеваний. Надо перестать жить домыслами и проявить ответственность перед собой и окружающими, - сказал Попов.

Министр отметил, что сейчас уровень заболеваемости в регионе начал снижаться – край после выхода на плато «начал медленный спуск с горки». По данным на 26 ноября, за все время пандемии в Алтайском крае ковид подтвердился более чем у 100 тыс. жителей, из них более 7 тыс. человек скончались.