У переболевших COVID-19 жителей Алтайского края сертификаты будут действовать год

Ранее у перенесших коронавирусную инфекцию сертификат был действителен только шесть месяцев Фото: Анна Перевощикова

У переболевших коронавирусом жителей Алтайского края сертификаты будут действовать год. Региональные эпидемиологи поддержали решение Правительства РФ продлить их срок действия. Об этом сообщает официальный сайт края.

Ранее у перенесших коронавирусную инфекцию сертификат был действителен только шесть месяцев. О необходимости продления сроков заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Специалисты получили данные, которые позволяют скорректировать период действия сертификата. Мониторинг показал, что повторно ковидом болеют лишь 0,74%

С идеей продлить сроки действия сертификата согласна завкафедрой эпидемиологии, микробиологии и вирусологии Алтайского государственного медицинского университета Татьяна Сафьянова .

– Министерство на основании определенных исследований и полученных данных делает такие выводы, – заявила она.

Сафьянова также подчеркнула, что формирование антител у каждого протекает по-разному. Поэтому к вопросу сроков ревакцинации стоит подходить более индивидуально.

– У кого-то уже через три месяца не будет антител, а у кого-то через год их будет достаточное количество. Нужно решать каждому, исходя из текущей эпидемиологической ситуации в регионе, - пояснила Татьяна Сафьянова.

На сегодняшний день число заболевших коронавирусом в Алтайском крае уже перевалило за 10й тысяч. Выздоровели свыше 72,4 тысяч человек. Умерли 7029 пациентов. Ежедневно выявляют более 500 новых случаев заболевания.