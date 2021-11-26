Взорвавший банкомат бийчанин оказался прогоревшим брокером

кадры с камер наблюдения.

Бийский грабитель произвел серию дерзких налетов на микрофинансовые организации и уничтожил офис банка, причинив ущерб на 3 млн рублей. Его не смогли сразу поймать – жулик замаскировался, надев парик, очки и кепку. Но уличить его смогли благодаря форме ушей, рассказала прокурор апелляционного отдела Татьяна Новикова.

Мужчина орудовал почти месяц летом 2019 года. Скрыв свою внешность, он врывался офис очередных «быстроденег» и требовал кэш. Добыча была небольшой – от 10 до 36 тысяч рублей, а одна сотрудница так вообще подсунула ему муляж.

- При аналогичных обстоятельствах им совершены разбойные нападения на еще три юридических лица, - рассказала Татьяна Новикова.

В ночь на 10 июля грабитель ограбил банк – он заранее подготовился к налету. Снял квартиру напротив и изучил график работы офиса, когда в банкоматы загружают деньги. Инструкцию по вскрытию банкомата он нашел в сети. По большому счету, она сводилась к тому, чтобы заполнить газом банкомат, а потом заставить его сдетонировать. В результате вместе с банкоматом разнесло офис, но грабитель в этот момент выбежал на улицу.

Купюры разлетелись по офису, а время было ограничено, поэтому бийский Оушен успел взять только около 750 тысяч рублей – остальные деньги потом пришлось собирать сотрудникам полиции – это около 1 млн рублей.

Вскоре под подозрение попал мужчин, оказавшийся прогоревшим брокером. У него накопились долги (кстати, многие из них были оформлены в тех же «быстроденьгах», которые он впоследствии ограбил). Доказать его вину оказалось не так-то просто – ведь лицо он замаскировал, а вину свою не признавал. Но камеры запечатлели его уши и подбородок, которые не были скрыты, это позволило провести сложную экспертизу, которая доказала, что налетчик и задержанный – одно ли лицо.

- У каждого человека особенный рисунок ушной раковины, который не менее уникален, чем папиллярные узоры на пальцах. Уши различаются по форме, размеру, рисунку, есть индивидуальные особенности кожи, там могут быть шрамы и родинки. Причем если тот же подбородок легко изменить с помощью ботекса или пластических процедур, то с ушами такое не пройдет, – говорит начальник отделения по Центральному району ЭКО УМВД России по г. Барнаулу Наталья Селина.

В итоге мужчину признали виновным в разбое (ч.2 ст.162 УК РФ), умышленном уничтожении имущества (ч.2 ст.167 УК РФ) и краже (п. «в» ч.3 ст.158 УК РФ). Его лишили свободы на 10 лет.