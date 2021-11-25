Алтайские кикбоксеры показали на первенстве Европы 100%-й результат

Участники первенства Европы по кикбоксингу и их тренеры Фото: Анна СЕМИНА

В городе Будва (Черногория) состоялось первенство Европы по кикбоксингу. Алтайский край на турнире представляли восемь спортсменов, и они завоевали восемь медалей. Вернувшись домой, ребята встретились с журналистами и рассказали, как смогли добиться 100%-го результата.

Заслуги тренеров и спортсменов

По словам старшего тренера сборной команды Алтайского края в дисциплине лоукик Александра Кузьменко, подготовка была разделена на три этапа: спортсмены тренировались в Алтайском крае, Республике Алтай, а закрепляли полученные навыки в Московской области. Именно там ребят подводили под лучшую форму.

В общей сложности на первенстве Старого света собралось почти полторы тысячи файтеров. Они представляли 39 стран Европы.

- Команда России была подготовлена сильная и это полностью заслуга нашего тренерского штаба, - подчеркивает президент алтайской федерации кикбоксинга Вячеслав Перерядов. – Ну, и, конечно, благодаря таланту наших ребят. Их медали – наша гордость.

Участники первенства Европы по кикбоксингу и их тренеры Фото: Анна СЕМИНА

- Это было очень конкурентное первенство. Уровень европейского кикбоксинга растет с каждым годом. Я в сборной России давно и вижу это, - говорит Александр Кузьменко. – Если раньше мы затрачивали гораздо меньшие усилия чтобы одержать какую-то победу, то с каждым годом становится все сложнее. Количество и качество спортсменов из других стран очень высокое. Нам сложно было показать результат, но на самом деле он в итоге очень высокий.

Особая гордость Александра Валерьевича - это Алексей Аладинский. Парень не только является студентом-отличником и ни где-нибудь, а в «политехе», да еще и спортивными результатами радует. На первенстве Европы в разделе «фулл-контакт с лоу-киком» он провел три поединка и во всех одержал уверенные победы. Поверженными оказались соперники из Боснии и Герцеговины, Турции и Польши. Однако не стоит их недооценивать – это были достойные противники со своими сильными и слабыми сторонами. Просто Алексей, как будущий инженер, смог «прочитать» их и найти лазейку.

- У нас в кикбоксинге есть такое понятие - «батарейка». То есть я составил плюсы и минусы соперника. Для разогрева это был идеальный первый поединок. Я боксировал и первым номером и вторым, - рассказывает Алексей про свой первый бой.

Участники первенства Европы по кикбоксингу и их тренеры Фото: Анна СЕМИНА

У турка, к примеру, был сильный поставленный удар, а с поляком были «качели», и до последнего исход был неясен.

Но не только сами бои были сложными, сложно было подходить к соревнованиям. Был жесткий контроль веса и в случае перебора приходилось экстренно сбрасывать лишние граммы. А это не так-то легко, особенно если ты и так держишь диету.

Счастливое число

У другой представительницы Алтайского края, маленькой и хрупкой Дарьи Антиповой, в этом плане была другая проблема – она наоборот оказалась легче соперниц. Да к тому же она выступала в разделе К-1, хотя ее специализация фулл-контакт, но кроме нее в данной дисциплине никого не оказалось, так что пришлось менять тактику.

К-1 – это самый жесткий вид кикбоксинга, где разрешено все то, что запрещено в остальных.

- Если фулл-контакт - это классический вариант работы рук и ног, то в К-1 разрешаются удары коленом и по суставам, удары с разворота (бэкфист). В этом разделе Дарья у нас никогда не боксировала и не тренировалась, - объясняет старший тренер сборной команды Алтайского края в дисциплине фулл-контакт Александр Бирюля.

Участники первенства Европы по кикбоксингу и их тренеры Фото: Анна СЕМИНА

И вот наша Даша, маленькая хрупкая девочка, которой впору ходить с бантами и играть на скрипке, а не биться на ринге, сходу выбивает из соперницы даже малейшие мысли о чемпионстве.

- Финал проходил в самый последний день. Ожидание было не простым. Я боксировала тринадцатой парой, 13-го числа. Но, несмотря на число 13, все получилось, - признается Дарья.

- Что самое приятное, так это то, что соперники, наверное, выучили наш гимн. За время турнира он прозвучал 68 раз, - говорит Бирюля.

Новые цели

Теперь у алтайских тренеров, местной федерации кикбоксинга и министерства спорта Алтайского края новая цель – достойно провести в апреле 2022 года в Барнауле первенство и чемпионат России. Ожидается приезд около тысячи участников.

- Мы шли к этому на протяжении трех лет. Нам удалось убедить руководителей Федерации кикбоксинга России. Для нас это большая гордость и ответственность, но и большая заслуга в этом решении - это работа тренерского штаба и результаты местных спортсменов. Нас в России уважают. Наш регион ждет большой спортивный праздник, - говорит Вячеслав Перерядов.

А по мнению министра спорта Алтайского края Алексея Перфильева, предстоящий турнир даст дополнительный импульс для того, чтобы дети шли заниматься спортом. Кстати, отдать ребенка в кикбоксинг можно уже с 6-7 лет, в зависимости от дисциплины.

- Ну а я бы посоветовал начать с бассейна. Я, как тренер в прошлом, могу сказать, что к нам приходили уже и взрослые ребята и добивались успехов, так что прийти в кикбоксинг никогда не поздно, - говорит президент федерации.

Справка

Победители и призеры первенства Европы:

Алексей Аладинский (лоу-кик, юниоры 75 кг, 1 место)

Александр Маймаков (фулл-контакт, юноши 57 кг, 1 место)

Вячеслав Федоров (фулл-контакт, юноши 51 кг, 1 место)

Дарья Антипова (раздел К-1, девушки 44 кг, 1 место)

Степан Габов (фулл-контакт, юниоры 60 кг, 2 место)

Роман Коваленко (фулл-контакт, юноши 51 кг, 2 место)

Анна Суковатова (фулл-контакт, юниорки 52 кг, 3 место)

Егор Лизинскис (лоу-кик, юниоры 67 кг, 3 место).