Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 ноября 2021: почти 100 тысяч заболевших

Выздоровевших также становится больше Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших COVID-19 продолжает расти в регионе. Уже сегодня общее число зараженных может превысить 100 тыс. человек. Рассказываем про коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 ноября 2021.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным COVID-19 находятся более 3,5 тыс. человек. Кроме того, свыше 500 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, – на лечении в ковидных госпиталях. В Алтайском крае более 750 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ свыше 250 человек.

– Из общего числа заболевших 920 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 63704 случая – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 99845 заболевших: 20731 – у больных внебольничной пневмонией, 69675 – у заболевших ОРВИ, в 9439 случаях – бессимптомное течение, – отметили в оперштабе края.

В регионе продолжается вакцинация против коронавируса, сейчас прививаются более 970 тыс. человек.

– На утро 22 ноября прививается 974 926 человек, в том числе: 131 692 человека получили первую прививку; 805 683 человека полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 37 551 человек проходят повторную вакцинацию, – отметили в оперштабе.