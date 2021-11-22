Новый уровень строительства

На алтайском заводе - пристальное внимание каждой детали Фото: Олег УКЛАДОВ

Работа строительной отрасли носит созидательный характер. Строители - люди, которые день за днем незримо, но очевидно делают жизнь населения легкой и удобной. Но получению ключей и перерезанию ленточек предшествуют важные и сложные производственные процессы. В их числе - изготовление железобетонных изделий.

Надежные решения

Барнаульский завод «ЖБИ-100» создавали для производства панелей для серийного строительства жилья и социальных объектов. В 2021 году предприятие по-прежнему поставляет железобетонные изделия на стройки Алтайского края, а еще вышло с новой продукцией на соседние регионы.

Здесь производят панели 97-й серии с трехслойной конструкцией, где утеплитель оказывается внутри железобетона. Это надежное и проверенное временем решение. Застройщики, которые решили строить панельные дома, часто применяют именно эту серию, справедливо рассчитывая на хорошее качество и спрос со стороны клиентов.

«Качество - важный аспект при производстве стройматериалов и строительстве зданий. Здесь нет мелочей и все имеет значение: от поступающих материалов для железобетона до слаженной работы профессиональной команды инженерно-технических работников и квалифицированных рабочих», - рассказывает Ольга Драчева, начальник отдела технического контроля предприятия.

Расширение номенклатуры

С гибким подходом к работе и высоким кадровым потенциалом предприятие ЖБИ может существенно расширять номенклатуру. Так, в 2019 году здесь наладили производство плит 330-й серии. Это тонкостенные конструкции, которые уже на строительной площадке дополняют утеплителем и декоративным фасадом.

Новинка 2020 года - сейсмостойкие панели также 97-й серии. Их особенность в специальной конструкции металлического каркаса. Задача производителя выпустить изделия, которые идеально стыкуются друг с другом. За счет этого многоэтажные дома выдерживают толчки силой в восемь баллов.

«Работу скорректировала пандемия коронавируса, заставив производственников стройматериалов и строителей перестроить свою работу, - говорит Василий Дягилев, замдиректора по коммерческим вопросам. - Наше предприятие справилось благодаря тому, что все технологические процессы хорошо отлажены. Каждый человек на своем месте и профессионал».

На алтайском заводе - пристальное внимание каждой детали Фото: Олег УКЛАДОВ

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