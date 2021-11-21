Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 22 ноября 2021: регион попал в список напряженных по эпидобстановке

По последним данным, в Алтайском крае насчитывает 779 тяжелобольных пациентов Фото: Олег УКЛАДОВ

Последние новости по ситуации с коронавирусом в Алтайском крае на 22 ноября: регион попал в число субъектов с наиболее тяжёлой эпидобстановкой. Об этом заявила вице-премьер России Татьяна Голикова.

– Более напряженной стала эпидобстановка в трех субъектах Российской Федерации. Это Алтайский край, Кемеровская область, Республика Бурятия, – сказала Голикова.

В Алтайском крае за минувшие сутки зарегистрировали 32 смертельных случая среди больных коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе инфекцией.

По последней информации оперштаба, за сутки было выявлено 535 новых случаев заболевания ковидом. Скончались 32 человека, от COVID-19-32, — По состоянию на 21 ноября находятся на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией 3 708 человек. Кроме этого, 473 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, находятся на лечении в ковидных госпиталя, - сообщает региональный оперштаб.

По последним данным, в Алтайском крае насчитывает 779 тяжелобольных пациентов. Из них подключено к аппаратам ИВЛ –290.