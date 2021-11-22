Больше никаких бумаг. С 2022 года Алтайский край перейдет на электронные «больничные»

Представители Фонда социального страхования обсудили с работниками медорганизации преимущества перехода на ЭЛН Фото: Олег УКЛАДОВ

С 1 января 2022 года листки нетрудоспособности будут оформляться только в электронном виде. В чем преимущества перехода на цифровой формат и насколько Алтайский край к этому готов, обсудили 18 ноября на круглом столе «Цифровизация социального страхования: изменения на пользу людям» в Сибирской медиагруппе. В обсуждении приняли участие представители реготделения Фонда социального страхования, работники государственных и частных медорганизаций края, а также председатели профсоюзов.

Бумажный «больничный» - в прошлом

Возможность оформления электронного листа нетрудоспособности (ЭЛН) появилась в Алтайском крае с 2017 года. Особенно актуально это стало с началом пандемии коронавируса. Жители края, прибывшие из-за границы, а также пенсионеры старше 65 лет могли получить ЭЛН дистанционно, не выходя из дома.

ЭЛН для работников 65+

Однако до сих пор ЭЛН оформлялся по согласию пациента. С начала 2022 года привычный бумажный «больничный», которым пользовались на протяжении последних 80 лет, уйдет в историю. Назначение пособий по временной нетрудоспособности, беременности и родам будет производиться исключительно на основе цифрового листка. Как утверждают в региональном отделении Фонда социального страхования, Алтайский край на сегодняшний день полностью готов к переходу на электронные листы нетрудоспособности.

Круглый стол «Цифровизация социального страхования: изменения на пользу людям» Фото: Олег УКЛАДОВ

– 100% государственных медицинских организаций региона имеют возможность формировать листки нетрудоспособности в электронном виде. 96% всех работодателей предоставляют сведения на оплату листков нетрудоспособности своих сотрудников именно в виде электронных реестров, – отметила Татьяна Петрова, управляющий Алтайским региональным отделением Фонда социального страхования РФ. – Однако до сих пор остается небольшая доля частных медицинских организаций и работодателей, которые не формируют и не обрабатывают ЭЛН. И поэтому таким организациям самое время задуматься. Не потеряют ли часть пациентов частные клиники, если с 1 января они не смогут выдавать своим пациентам листки нетрудоспособности? Не рискует ли работодатель оставить своих сотрудников без пособий? Ведь альтернативы цифровому больничному больше не будет.

Электронные листы нетрудоспособности.

Минимум действий

Взаимодействие между Фондом и работодателем будет происходить через СЭДО (систему «Социального Электронного Документооборота»). В ней работодатели могут незамедлительно получать информацию об ЭЛН, оформленных в отношении сотрудников, а также извещения о предоставлении документов или сведений, необходимых для выплаты им пособий. При этом участие самого гражданина в процессе получения пособия сведено к минимуму. Не нужно относить больничный на работу или писать заявления.

Круглый стол «Цифровизация социального страхования: изменения на пользу людям» Фото: Олег УКЛАДОВ

– Со стороны работника при данной схеме потребуется только контроль за персональными данными (ФИО, паспортные данные и реквизиты для перечисления пособия), которые он должен представить своему работодателю при трудоустройстве и при изменении их содержания, – пояснила Елена Воронцова, начальник отдела назначения и осуществления страховых выплат застрахованным гражданам.

Схема выплаты по ЭЛН

Гражданин может следить за каждым из этапов оформления ЭЛН и назначения пособия как в личном кабинете получателя услуг Фонда, так и на портале Госуслуг.

Плюсы перехода на ЭЛН

Медицинские организации края уже успели адаптироваться к переходу на электронные листы нетрудоспособности. В барнаульской поликлинике №9 начали оформлять ЭЛН с 2017 года.

– Удобство электронных больничных листов как для медиков, так и для пациентов особенно показала пандемия коронавируса. Нам не нужно приглашать пациента, чтобы выписать больничный лист по карантину. Ведь в настоящий момент лишний приход в поликлинику – это дополнительный риск инфицироваться. К тому же часть пациентов после осмотра мы ведем дистанционно. Закрыть или продлить лист нетрудоспособности мы можем без пациента, – рассказала Инна Анисимова, главный врач КГБУЗ «Городская поликлиника № 9» Барнаула.

Круглый стол «Цифровизация социального страхования: изменения на пользу людям» Фото: Олег УКЛАДОВ

В частных клиниках тоже уже оценили преимущества ЭЛН. Как рассказала заместитель гендиректора центра «Территория здоровья» Наталья Карелова, с электронными больничными количество испорченных листков нетрудоспособности в их клинике сократилось в 3,5 раза, так как в программе медик сразу может видеть некорректность вносимых данных.

Круглый стол «Цифровизация социального страхования: изменения на пользу людям» Фото: Олег УКЛАДОВ

Для медорганизаций и работодателей, которые еще не работают с ЭЛН, в ФСС рекомендуют оперативно включиться в проект, чтобы обеспечить всем жителям Алтайского края возможность вовремя получать положенные выплаты.