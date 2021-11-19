На Алтае врач достал из носа ребенка два сцепившихся магнита, из-за которых он не мог дышать на протяжении 10 лет

Врачи не сразу определили, что находится в носу у пациента, но в итоге помогли ему Фото: Олег УКЛАДОВ

Уникальный случай рассказали корреспонденту «Комсомолки» алтайские врачи. Десять лет родители пытались каплями и антибиотиками «вылечить» своего ребенка, который не мог дышать носом, но все было безрезультатно. Как оказалось, причиной заложенности стал посторонний предмет.

- Как выяснилось, мальчик не мог дышать носом последние десять лет. Мама пробовала закапывать капли, но ничего не помогало. Дошло даже до антибиотиков, но безрезультатно, - рассказывает барнаульский врач-оториноларинголог, к.м.н. Евгений Тимошенский.

К специалистам женщина не обращалась по одной простой причине – в далеком селе, где проживает семья, таких врачей нет, и как только появилась возможность приехать в Барнаул, мама сразу же повела сына к лору.

При осмотре врачи увидели, что в носу у мальчика много корост, полость была полностью забита. Через все эти препятствия ребенок, действительно, не мог дышать.

- Мы сделали рентген и на снимке увидели два шарика посреди полости носа. Было понятно, что туда что-то попало, но мы не могли понять, почему этот предмет имеет металлическую плотность, - продолжает специалист. – Когда нос очистили от корок и добрались до неизвестного предмета, то оказалось, что это два небольших магнитика от какого-то конструктора. Ребенок запихнул их в нос, когда ему был годик, они примагнитились друг к другу внутри с разных сторон носовых пазух и крепко держались все эти годы - и не проглатывались, и не выходили наружу.

Как правило, такие «находки» впоследствии вызывают у пациента воспаление и как следствие – проблемы с дыханием и обонянием. В большинстве случаев посторонние предметы запихивают в нос именно дети.

- Часто это бывают семечки подсолнечника и тыквенные. Теоретически они могут прорасти, но мы, как правило, достаем их быстрее. А вот если посторонние предметы долго находятся в носу, то они покрываются слизью и так образуется ринолит – нечто каменное. Даже когда достаем, на внешний вид это действительно как камень, а когда начинаем его разламывать, то внутри может оказаться кусочек дерева или пластмассовая деталь от конструктора. Окаменение говорит о том, что инородный предмет находится в организме очень давно, - говорит доктор Тимошенский.

К счастью, родителей можно успокоить - глубже в дыхательные пути такой камешек не опустится. Так что даже если ребенок засунул в нос что-то постороннее, то ничего экстренного не случится. Однако достать посторонний предмет все же придется.

- Через неделю наш юный пациент вновь приехал к нам на обследование и у него был абсолютно чистый нос и свободное дыхание, - добавляет врач.

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