В горах Алтая засняли броккенского призрака

Броккенский призрак Фото: принтскрин видео.

В Горном Алтае засняли необычное явление, которое называют горным или броккенским призраком – это тень человека, проецирующая на облако или туман в противоположном солнцу направлении. Нередко силуэт окружает мерцающий или радужный ореол, что придает эффекту еще более мистичный эффект, сообщают «Новости Горного Алтая»

- Тень может казаться большой. «Призрак» может и шевелиться (иногда совершенно неожиданно) из-за движения облачного слоя и колебания плотности в облаке. Явление можно наблюдать в условиях горного тумана или облачности, или даже из самолета, - пишет издание.

Кто-то даже предположил, что это дух легендарной принцессы Укок, с которой связывают обрушившиеся несколько лет назад на Алтай стихийные бедствия.

Это не единственное оптическое явление, которое часто наблюдают жители республики и соседнего Алтайского края. Одно из них – это серебристые облака – они возникают на высоте примерно 80-100 километров над землей и представляют из себя кристаллы льда, которые подсвечивает Солнце – на таких громадных высотах оно светит даже тогда, когда на поверхности Земли темно.