Потепление до +8 градусов, метели и дождь прогнозируют в Алтайском крае

На смену морозам в Алтайский край придет оттепель Фото: Олег УКЛАДОВ

На смену морозам в Алтайский край придет оттепель. Уже днем в понедельник, 22 ноября, воздух прогреется до +8 градусов. О причинах изменения погоды в беседе с «Комсомольской Правдой – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– В ближайшие сутки и на этих выходных районы Алтайского края будут находиться под влиянием антициклона. Установится морозная погода. Похолодание будет кратковременным, – отметила Людмила Сырых.

Уже в начале следующей недели регион будет находиться в теплом секторе западного циклона. В связи с этим ожидается оттепель до +8 градусов и неблагоприятные погодные условия, которые днем 22 ноября могут перейти в штормовые. В этот день прогнозируют мокрый снег, местами метели, усиление ветра.

– В большинстве дней следующей недели (до четверга включительно) ожидается активная антициклоническая деятельность – сильный ветер, дождь и мокрый снег. На дорогах будет сильная гололедица, в некоторых районах возможны метели. С прохождением атмосферных фронтов усилится ветер, – резюмировала синоптик.

Погода в Алтайском крае с 20 по 22 ноября

Суббота, 20 ноября

Ночью в регионе будет -15...-20 градусов, местами по югу до -26 градусов. В отдельных районах снег, местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается -8...-13 градусов, местами в предгорьях до -3 градусов. В отдельных районах снег, в утренние часы местами изморозь, туман. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 17 м/с.

Воскресенье, 21 ноября

Ночью в регионе прогнозируют -11...-16 градусов, местами предгорьям до -21 градуса. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Днем в Алтайском крае температура воздуха составит -3...-8 градусов, местами по югу до +2 градусов. Без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный 3-8 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Понедельник, 22 ноября

Ночью в регионе прогнозируют -4...-9 градусов, местами по югу до -14 градусов. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер южный 5-10 м/с, местами порывы до 13-18 м/с.

Днем в Алтайском крае ожидается +3...+8 градусов. На большей части территории края снег, мокрый снег, местами метели. На дорогах гололедица. Ветер южный 7-12 м/с, местами порывы до 18-23 м/с.