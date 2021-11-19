Отопительный сезон в Барнауле: что больше всего волнует горожан

Отопительный сезон начался в плановом режим Фото: Анна СЕМИНА

На вопросы ведущих и радиослушателей об отопительном сезоне и теплоснабжении Барнаула в прямом эфире на радио «Комсомольская правда»-Барнаул» (108.8 FM) отвечали директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс и начальник управления реализации тепловой энергии Сибирской теплосбытовой компании Анна Щелокова. Сегодня мы публикуем самые интересные вопросы. Полностью прослушать эфир можно будет здесь (гиперссылка).

Директор теплосетевого подразделения СГК в Барнауле Александр Гросс и начальник управления реализации тепловой энергии Сибирской теплосбытовой компании Анна Щелокова Фото: предоставлено пресс-службой

Вопросы ведущих

- Расскажите, как в этом году прошло начало отопительного сезона?

- Отопительный сезон начали в плановом режиме, пока что все идет спокойно и размерено. В этом сезоне мы продолжили практику, которую начали в прошлом - предоставляли нашим потребителям возможность при желании начать отопительный сезон раньше, чем глава города подписал соответствующее распоряжение. В итоге до официального старта сезона более 50 социальных объектов были подключены к отоплению досрочно – это больницы, детские сады, школы. Мы и дальше будем применять эту практику.

В первые две недели после старта отопительного сезона случилось около ста порывов – сказывается изношенность теплосетей. Поэтому в данный период проводились серьезные работы по устранению неисправностей. Сейчас гидравлический режим выровнялся, отопительный сезон проходит в штатном режиме. На ближайшие дни прогнозируется похолодание, поэтому мы уже задаем температуру теплоносителя, ориентируясь на это понижение. Думаю, что эту холодную пятидневку мы пройдет благополучно.

- После того, как запустили отопление, вновь установились теплые деньки. Были ли заявки отключить тепло?

- Крупные потребители включают отопление по заявительной системе, отключить же могут при необходимости самостоятельно. Если днем тепло – закрыли задвижку и теплоснабжение будет ограничено, на ночь – вновь включились. Такая практика принята повсеместно.

- Многие эксперты говорят о том, что климат меняется, становится более мягким. Энергетики согласны с тем, что мы живет в эпоху глобального потепления?

- Не соглашусь с тем, что климат становится мягче. Вспомните, например, прошлый год – снежный покров лег уже в октябре, а в ноябре морозы были уже довольно серьезные. Поэтому говорить, что глобальное потепление как-то облегчило нашу работу в отопительный сезон неверно. Зима есть зима, особенно в Сибири.

- Сколько изношенных теплосетей в Барнауле?

- На данный момент в Барнауле у 60% теплосетей вышел нормативный срок службы. То есть это 900 км сетей, которые необходимо поменять. В год мы меняем 30 км сетей – и это очень хорошие темпы. Но при этом все равно остается очень много труб с критическим износом.

- Сколько срок службы у трубопровода?

- 30 лет. При этом у нас есть некоторые сети, которым уже по 50 лет, но они до сих пор в хорошем техническом состоянии, они выдерживают гидравлические испытания.

- В этом году компания вновь реализовала масштабную программу ремонтов на тепловых сетях и оборудовании. Расскажите подробнее об этом.

- Уже третий год мы осуществляем масштабные работы по перекладке тепловых сетей и замены тепломеханического оборудования. В этом году на данную программу мы потратили 1,3 млрд рублей. В счет этих средств переложено 29 км теплосетей. Из них 6 км - магистральных тепловых сетей, 8 км - внутриквартальных тепловых сетей и 15 км - это был текущий ремонт тепловых сетей. Стоит отметить, что мы неплохо отработали, переключив котельную на Никитина,22 на тепловую энергию ТЭЦ-3, заменили оборудование на котельной в Гоньбе, закрыли угольную котельную по адресу ул. Анатолия, 193 и переключили ее на газовое топливо. А в настоящее время ведем работы по строительству тепловой сети на Куете с целью перевести поселок на отопление от ТЭЦ-3.

- Буквально на прошлой неделе были жалобы от жителей поселка Южный на холод в квартирах. Можете как-то прокомментировать это?

- Да, было такое. Здесь сыграли несколько факторов. Первый – мы недогрели поселок, так как температура наружного воздуха оказалась ниже, чем была в прогнозах. Плюс сказался сильный ветер, из-за которого произошло выхолаживание. Также причиной стала инертная система принятия решений: пока начали включать дополнительное оборудование, прошло 12 часов, только после этого началось реальное повышение температуры в квартирах. И, наконец, четвертый фактор – половина жилых домов поселка Южный не имели актов технической готовности к отопительному сезону

Вопросы от радиослушателей

- Добрый день, меня зовут Максим. У нас недавно состоялось собрание жильцов дома. Мы хотели перейти на прямые договоры с поставщиками ресурсов. Скажите, чем выгодна эта схема и как на нее правильно перейти.

- Сейчас у вас заключен договор с вашей обслуживающей организацией. Поэтому вы все исходные данные стекаются именно туда, начисления делает также ваша организация, но при этом деньги приходят на счет СГК. Если вы перейдете на прямые договоры, то будете ходить к каждому поставщику ресурсов отдельно и напрямую ему предоставлять свои данные. Но все-таки если вы решитесь на это, необходимо организовать собрание собственников многоквартирного жилого дома. В случае принятия такого решения большинством голосов, инициатор направляет нам копии решений и протоколов общего собрания в сроки, установленные законом.

- Здравствуйте, меня зовут Дмитрий. Я живу в хрущёвке на ул. Калинина, 8а. Жильцы крайних подъездов нашего дома постоянно замерзают, в квартирах очень холодно. Не могли бы ваши специалисты приехать и проверить, почему так происходит.

- Да, наш специалист обязательно выйдет на ваш адрес. Спасибо за звонок.

- У меня двухкомнатная квартира. На кухне стояк горячий, в комнате – холодный. Можете ли мне помочь в этой ситуации?

- Подобные вопросы нам задают довольно часто. Однако в данных ситуациях единственный вариант, как мы может отреагировать – передать жалобу в Управляющую компанию. Дело в том, что представители ресурсоснабжающей организации не имеют право управлять внутридомовой системой. Это может сделать только ваша управляющая компания.

- Меня зовут Андрей. Я каждую зиму получаю жуткие счета, которые доходят до 10 тысяч рублей. И, например, если в Европе у людей есть возможность регулировать, сколько тепла ты потребляешь, что у нас это невозможно. Вы рекомендуете счетчики, какие то регуляторы ставить, но это не всегда работает. Планируете ли вы что-то менять в этом направлении?

- Изменить что-то в этом плане можете вы и управляющая компания. Ресурсонабжающая же организация работает согласно графику температурного режима.

- Управляющая компания ничего не решает, только сидят и деньги собирают, мне кажется, что это от вас должно исходить…

- Вы будете удивлены, но даже в одном доме никогда единого мнения не будет. Вам жарко, но найдутся те, кому холодно… Мы пробовали в таких ситуациях найти какой-то консенсус, но никогда не получалось.

- В том то и дело, что если каждый в своей квартире мог бы регулировать подачу тепла, то, это, наверняка бы, всех устроило.

- Совершенно верно. В Европе, про которую вы сказали, в домах сделана горизонтальная разводка, которая позволяет эти вещи регулировать. У нас, к сожалению, в 99% жилфонда - вертикальная разводка. Чтобы была возможность каждому в квартире регулировать теплодачу, собственникам нужно переделать внутридомовую разводку почти во всех домах.

- Здравствуйте, вас беспокоит Евгений с ул. Никитина, 58. У нас следующая проблема – чтобы пошла горячая вода, нужно 20-30 минут ее сливать. А тем временем счётчики мотают… Люди возмущаются. Как решить эту проблему?

- От этой проблемы страдают около 70% жителей Барнаула. Для того, чтобы решить эту проблему, нужно построить циркуляционные трубопроводы. Без них, к сожалению, перебои решить не получится. По нашим подсчетам, чтобы в Барнауле сделать циркуляционные трубопроводы по всем проблемным домам, нужно построить 70 км сетей. Для этого потребуется около миллиарда рублей.

- Тогда, может, в таких случаях делать перерасчет?

- Мы готовы для таких потребителей делать перерасчеты. И мы их делаем по обращениям управляющих компаний. У вас установлен прибор учета на вводе в дом?

- Да

- В таком случае УК подает заявление о перерасчете, прикладывает почасовые распечатки с прибора учета и мы в соответствии с постановлением №354 делаем перерасчет всем обратившимся, если услуга действительно была предоставлена в несоответствующем качестве.

- Здравствуйте, меня зовут Владимир. Живу в 5-этажном доме по улице Юрина, 220а, 6 подъезд, тупиковый. Отопительный сезон у нас всегда проходит проблематично. В этом году собрали 100 тысяч рублей и установили дополнительную циркуляционную трубу. Когда циркуляция труба работает, горячая вода более менее есть, как только останавливается, мы без горячей воды.

- СГК точно не устанавливала на вашем доме никаких циркуляционных труб. Скорее всего, это инициатива вашей УК. Поэтому давайте поступим так – я запишу ваш адрес, попробуем разобраться.

- Добрый день, не превышают ли в отопительный сезон выбросы ТЭЦ рамки установленных лимитов?

- Нет, не превышают. За этим идет очень четкий контроль.

- При замене труб, используете ли вы пластиковые?

- Да, используем, но только на циркуляции в горячем водоснабжении. В теплоснабжении, где температурный режим составляет 150-170 градусов, пластик не выдерживает.