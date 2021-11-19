«Птицы уносят плохие мысли». Как живет юноша, ради которого известный хоккеист продал автомобиль

Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Яше Любченко из села Первомайского недавно исполнилось 17 лет. Главным достижением за год юноша считает птичий список. В нем более 200 уникальных фото пернатых. Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе. Увлечение появилось во время страшной болезни.

Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Помощь Ильи Ковальчука

У юноши рак кости – хондросаркома. Болезнь поразила ногу, когда Яше было десять лет. Сначала мальчика лечили в Барнауле, а потом направили в Москву. Рядом с ним все это время была бабушка Зинаида Павловна.

Три года назад Яше помог известный хоккеист, олимпийский чемпион Илья Ковальчук. Знаменитый спортсмен продал дорогую иномарку BMW X5, полученную за победу на Олимпиаде в Пхенчхане и оплатил подростку с Алтая эндопротез, стоимостью 2, 7 миллиона рублей.

- Илья в Москве и проведать меня заходил, – вспоминает с благодарностью парень, получивший возможность ходить.

Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Рецидивы

Когда пациент возвращался домой, было много статей в СМИ об этом случае с заголовками об окончательной победе над болезнью. Но, к сожалению, как это нередко бывает в онкологии, случились рецидивы – появились метастазы…

- Увлечение бёрдвотчингом помогает выжить в этой ситуации, - поделился в разговоре юноша. - К болям я привык - было и прошло. Во всем этом больше всего психологической нагрузки. Я как бы смирился, все принял, ко всем исходам был готов. А птицы возвращают в то состояние, которое было до болезни, уносят черные мысли, помогают не держать это в голове.

Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Вставал до рассвета и сматывался в поле»

Наблюдать за природой мальчишке нравилось с детства.

Сегодня в его фотоколлекции более 200 птиц. Причем, 190 снимков сделаны за последний год.- Первой птичкой, которую я сфотографировал близко, была синичка, прилетевшая к кормушке, - рассказывает школьник.

Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Весной я вставал в 4.30 и сматывался в поле, - рассказывает Яша. - Это классно: рассвет, трава зелененькая, светает. И успеваешь все сделать до начала дня, и еще много времени остается. Летом я почти постоянно на речку хожу, она рядом. Интересно посидеть, если никого нет…

Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Встреча на безымянном озерце

В этом году Яша с ученым Алексеем Эбелем выезжал фотографировать птиц в Калманский район, с орнитологом Владимиром Маером в районе Гоньбы снимал золотистых щурков, с экологом Алексеем Грибковым искал гнездо черного аиста в Шипуновском районе.

Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Парнишка увлеченный, жизнелюбивый, открытый, - восхищается Алексей Эбель. - У него много личных интересных наблюдений. У нас даже есть статьи в соавторстве в научных журналах.

Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Самой большой удачей этого лета Яша считает встречу с выводком птенцов красношейной и черношейной поганки.

Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

- Сначала я обнаружил за селом безымянное озерцо, там накапливаются талые воды, - рассказывает Яков. - Потом заметил, что на этом месте тусуются серощекая, красношейная и черношейная поганки. Они то пропадали, то появлялись, и нельзя было сказать, гнездятся они там или просто пролетают. Но потом, ближе к осени, я увидел гнездо птенцов, они еще не оперившиеся были.

Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Еще одной удачей фотографа стала встреча с перепелами.

- Раньше я сам натыкался на какие-то виды, нынче стал искать осознанно,- поделился бёрдвотчер. - Узнал, что перепела есть в одном месте, шел, слышал их «булькание», но никак не видел. Тогда мне подсказали: найти дорогу полевую и включить особый звук. И это сработало. Перепела выходили на дорогу, некоторые останавливались прямо под носом, другие перебегали сразу. Очень милые птички.

Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

«Птицей быть тяжело»

На вопрос, каких птиц ты считаешь самыми красивыми, Яша отвечает:

- Всех. Даже на воробья посмотреть, на его глазки, в нем есть своя красота, не райская птица, конечно, но все равно…

Говорит, что обожает слушать певчего сверчка. По его мнению, тот даже интересней, чем соловей.

- Он щебечет очень классно! - улыбается Яша. - Слышали обычного сверчка? Певчий стрекочет похоже, но с напевами, очень интересно.

Иногда его спрашивают, какой бы птицей он хотел стать, и вопрос юноше даже поднадоел.

- Лучше всего - человеком, - говорит Яша. Птицей быть тяжело - столько рисков …

Рассказал, что встречал чаек с одной лапкой, лебедей с подбитыми крыльями.

- Не могу понять, как в лебедя можно стрелять, - недоумевает юноша.

Добавил, что вообще плохо относится к современным охотникам.

- Недавно фото выкладывали в сети с подстреленным козерогом. Жаль этих людей, стреляющих ради забавы. За эту глупость…- неожиданно заключил собеседник.

Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Снится «шипун» - к боли…

Сегодня открытки с фотографиями птиц Яши продаются в рамках благотворительного проекта «Я помогаю детям». Средства от продаж идут на оказание помощи подопечным - отделения онкологии КГБУЗ "Алтайского краевого клинического центра охраны материнства и детства".

- Когда мы познакомились с Яшей в нашем онкологическом отделении, он поразил меня своей внутренней силой и зрелостью. Яша невероятно приятный собеседник. Глубина его мировоззрения поражает, с ним интересно говорить обо всем, от экзистенциональных вопросов до бытовых, - говорит онко-психолог Наталья Воронина, предложившая печатать открытки с работами Яши и куратор проекта "Я помогаю детям". Когда Яков лечился в нашем отделении, мы могли проговорить не час и даже не полтора, на различные волнующие его вопросы. Разносторонний, умный, наблюдательный человек, которым нельзя не восхититься.

Яков - бёрдвотчер - человек, коллекционирующий встречи с птицами на природе Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Яша говорит, что ему часто снятся птицы. Недавно, например, был сон, как он пытается догнать лебедей.

- Я заметил, как приснится лебедь шипун (такой изящный, на красном клюве горбинка), то почему-то после этого мне плохо становится, - рассказал юноша, - а другие лебеди снятся, то ничего.

Еще рассказал, что сейчас на надомном обучении готовится к итоговому сочинению, что из прочитанных недавно книг запала в душу «Человек-Амфибия», что кошка Дуся тоже бёрдвотчер и пытается на снегу словить птичек. А еще поделился, что до сих пор ни разу не был на Лебедином озере в Советском районе.

- Два года назад выигрывал поездку туда, но, к сожалению, не смог туда поехать, а больше не звали. Вот бы на каникулах там оказаться… - мечтает Яша.

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