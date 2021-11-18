Полное затмение и Бобровое Суперлуние: что оно сулит жителям Алтайского края

Луна. Фото: Олег УКЛАДОВ

19 ноября 2021 года в небе будет видна Бобровая Супер Луна. Этот день интересен тем, что в нем совпадают полнолуние и практически полное лунное затмение. Максимальная фаза произойдет в 12:04 по московскому времени – Луна пройдет через южную часть земной тени.

Ноябрьское полнолуние астрологи называют «бобровым», приписывая ему особое значение. Например, считается, что этот день заставит многих людей задуматься о себе. Этот импульс лучше посвятить саморазвитию, избегая ссор и страстей. А само название связано с поведением животных – в это время они прячутся в своих платинах, готовясь к зиме.

- Теневое затмение продлится 3 часа 28 минут, в момент максимальной фазы оно будет выглядеть практически как полное с ярко освещенным южным краем Луны. Правда, в Алтайском крае его не будет видно – так как спутник Земли будет еще за горизонтом, - рассказала лектор барнаульского планетария Ольга Ягодкина.

Лучше всего затмение будет видно в Дальневосточном федеральном округе, на Чукотке, Камчатке и Севере России. По словам Ягодкиной, жители Алтайского края смогут наблюдать аналогичное затмение в следующем году.

- Оно состоится 8 ноября 2022 года в 17.37. Затмение будет хорошо видно при условии хорошей погоды, - говорит специалист.

Астрономическое событие, которое доступно жителям региона уже сейчас – это метеорный поток, так называемые «леониды», который идет из созвездия Льва. Его пик пришел на 17 ноября, а полностью завершится к концу месяца.

- Также сейчас хорошо видна Венера. Ее можно наблюдать непродолжительное время после 18 часов. Вместе с ней невооруженным глазом можно увидеть и Юпитер. Планеты видны как яркие звезды, единственное их отличие – они не мигают, - говорит алтайский специалист.