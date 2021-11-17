На границе Алтая и Монголии ради свободной миграции животных убрали колючую проволоку

Сотрудники Дирекции Особо охраняемых природных территорий Республики Алтай лично снимали проволоку руками (фото: WWF / Дмитрий Бехтерев)

В Республике Алтай на границе с Монголией сотрудники Дирекции особо охраняемых природных территорий региона демонтировали старый забор с колючей проволокой, и теперь дикие животные могут свободно мигрировать, об этом сообщают в WWF России.

В общей сложности было демонтировано 14 километров «забора».

- Инженерно-технические сооружения на высокогорном плато Укок установлены еще в восьмидесятых годах прошлого столетия в тех местах, где сходятся границы четырех государств: России, Монголии, Казахстана и Китая. Сооружения представляют собой длинный забор протяженностью в десятки километров с рядами колючей проволоки, натянутой между деревянных столбов, - рассказываю во Всемирном фонде дикой природы.

Важность данной акции заключается еще и в том, что плато Укок – это уникальная природная территория, которая находится под охраной ЮНЕСКО. Более 15 лет назад здесь был создан природный парк «Зона покоя Укок».

Указанный путь используют для миграции такие краснокнижные животные, как снежные барсы и аргали. Не редкость, когда ведомые природными инстинктами, они пытались пробраться сквозь проволоку, застревали и погибали в муках. При этом в ловушку попадал и домашний скот, пасущийся на плато.

Программа по ликвидации забора стартовала два года назад по согласованию с Пограничным управлением ФСБ России по Республике Алтай. На первом этапе сотрудники Дирекции ООПТ демонтировали восемь километров колючей проволоки. WWF России со своей стороны предоставило ГСМ, транспорт и закупил специальный гидравлический пресс, благодаря которому можно было «упаковать» проволоку в компактные брикеты и вывезти ее с территории плато.

- Необходимость демонтажа заграждения назрела давно. За 30 лет деревянные опоры частично подгнили, а колючая проволока местами просто лежит на земле, что представляет опасность как для диких животных, традиционно мигрирующих по территории плато Укок, так и для домашних животных, которые здесь пасутся, — подчеркнул тогда директор БУ РА «Дирекция особо охраняемых природных территорий Республики Алтай» Айдар Ойношев.

На сегодняшний день на границе соседних стран демонтировано еще 14 километров забора. Впереди осталось еще 500 метров из разрешенных пограничной службой. Но этот отрезок приходится на труднодоступную территорию.

- В ближайшее время при поддержке WWF здесь установят фотоловушки, чтобы проверить, насколько животные освоились на новом участке, - добавляют в фонде.