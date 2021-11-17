Как пройдет реконструкция моста на Новом рынке

Работы необходимо провести, потому что мост является аварийным Фото: пресс-службы администрации Барнаула

В Барнауле весной 2022 года начнут реконструкцию восьми- и трехпролетного путепроводов через железнодорожные пути на проспекте Ленина в районе Нового рынка. Работы необходимо провести, потому что мост является аварийным, важно обеспечить безопасность горожан. Рассказываем, как проведут масштабное обновление.

Долгожданная реконструкция

Путепровод построили почти 60 лет назад, он признан аварийным из-за дефектов на несущих конструкциях. Реконструкцию начнут уже весной 2022 года, после завершения отопительного сезона, ориентировочно в апреле. Весь комплекс подготовительных работ проводят в тесном взаимодействии с региональным Министерством транспорта, руководством железной дороги. Важным моментом остается задача синхронизации всех процессов.

Проектом предусмотрен полный снос старых конструкций и строительство нового моста. Число полос для движения автомобильного транспорта увеличится с трех до шести, расширится дорожное полотно. Сохранятся обособленные трамвайные пути для обеспечения бесперебойного движения вагонов. На путепроводах появятся тротуары, необходимые коммуникации. В новой конструкции планируется сократить число пролетов до трех.

Полное перекрытие движения по проспекту Ленина в районе путепроводов продлится до конца 2023 года. Благодаря взаимодействию с проектировщиками удалось сократить время работ с двух лет до 20 месяцев.

- Планируя реализацию столь масштабного дорожно-ремонтного проекта, администрация города исходила из того, что важно обеспечить безопасность использования путепровода для барнаульцев, - подчеркнул глава города Вячеслав Франк.

После прохождения экспертизы будет известна точная стоимость работ. Приблизительно она составит 1,5 млрд рублей. Деньги выделят по федеральной программе инфраструктурного кредитования, а также из регионального и городского бюджетов.

Воду и отопление не отключат

Специалисты уже рассмотрели вопросы функционирования инженерных сетей в районе путепроводов. Чтобы барнаульцы не испытывали проблем с горячим водоснабжением на время реконструкции, трубопроводы необходимо будет закольцевать в районе бывшего Дома быта и ТРЦ «Пионер». Эти работы проведут летом, поэтому на теплоснабжении жителей ближайших микрорайонов они не скажутся.

Что касается холодного водоснабжения, то работы на сетях, которые проходят под объектом, предстоят несложные. Есть возможность произвести переподключение потребителей. На это не потребуется много времени, барнаульцы не успеют почувствовать сам момент отключения трубы и не ощутят перебои с водой. После этого специалисты выполнят демонтаж участка трубы.

«Сохранить комфортные условия»

Через путепровод проходит 25 маршрутов общественного транспорта. На время работ их движение изменится, сейчас специалисты разрабатывают схему, которую представят в декабре. Основная задача - минимизировать неудобства на время реконструкции. Кроме того, планируется строительство трамвайного разворотного кольца на площадке рядом с ТЦ «Пионер» и введение пересадочных тарифов.

Для обсуждения и внесения дополнительных предложений схему движения представят горожанам. Также глава города поручил проработать вопрос создания специальной карты города с нанесением транспортных потоков и маршрутов, чтобы жители могли ориентироваться во время перекрытия.

- Перед нами стоит задача по возможности сохранить комфортные условия для горожан на время работ. В обязательном порядке будет доведена информация о маршрутах и графиках движения транспорта, - резюмировал Вячеслав Франк.