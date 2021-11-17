Как изменится ЕГЭ и ОГЭ в 2022 году в Алтайском крае

Расписание ЕГЭ и ОГЭ на 2022 год пока формируют Фото: Олег УКЛАДОВ

Сложная эпидемиологическая обстановка еще не повод приостанавливать образовательный процесс. Тем не менее, из-за внеурочных каникул и дистанта некоторые изменения в Государственной итоговой аттестации в 2022 году все же могут произойти. Об этом во время онлайн-форума на сайте правительства Алтайского края рассказала заместитель министра образования и науки региона Лариса Терновая.

Обязательное условие

- В связи со сложной эпидемиологической ситуацией в стране сегодня сложно однозначно сказать, как будет проходить ОГЭ. Мы должны готовиться к четырем экзаменам. Два основных – русский и математика – и два экзамена по выбору. Для тех ребят, кто не сдал математику в прошлом году: если будет два экзамена, то сдавать они будут только математику, - в частности говорит Терновая. - Но если будет принято решение о сдаче ОГЭ в полном объеме, то им необходимо будет сдать еще и два экзамена по выбору. Это будет определено законодательно, в соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации и Рособрнадзора.

В плане допуска к итоговым испытаниям пока изменений нет. Экзамены смогут сдать те ребята, которые получат положительные отметки за учебный год и «зачет» по сочинению (изложению). Прием заявлений на его написание завершился накануне.

- Итоговое сочинение пройдет также в три этапа. На первом этапе сочинение будет проведено 1 декабря 2021 года. Те, кто не написал его по какой-либо причине, или получил «незачет», могут переписать сочинение 2 февраля либо 4 мая, - говорит Лариса Терновая.

Темы и направления

- «Человек путешествующий: дорога в жизни человека». Выпускник должен будет поразмышлять о теме дороги, как в традиционном понимании, так и воображаемой, книжной.

- «Цивилизация и технологии – спасение, вызов или трагедия?». Поднимается тема достижений, рисков цивилизации, надежд и страхов, связанных с ее плодами.

- «Преступление и наказание – вечная тема». Выпускнику предлагается поразмышлять о понятиях законности, совести, чувства стыда и ответственности за свои действия.

- «Книга (или музыка, спектакль, фильм) – про меня». Ученики смогут рассказать о своих любимым произведениях искусства. Причем это может быть литература, музыка, кино, театр или даже мультфильм.

- «Кому на Руси жить хорошо? – вопрос гражданина». Предполагается, что сочинение должно быть написано с отсылкой на известное произведение Николая Некрасова. Тема введена в честь 200-летия со дня его рождения. Ученики должны поднять вопрос об общественной справедливости, личной ответственности человека, о необходимости помогать тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации и т.п.

КИМы

Контрольно-измерительные материалы или, проще говоря, задания по предметам, будут составлены по новым федеральным государственным образовательным стандартам. В частности, речь идет о профильной математике.

- Практически не будет заданий с выбором ответа. Необходимо будет не выбрать вариант ответа, а внести свой ответ, - поясняет Лариса Станиславна.

В КИМах по русскому языку больше не будет тестовых заданий. При этом упор будет сделан на связанность, логичность и убедительность в текстах.

На экзамене по литературе будут проверять знания поэзии второй половины 19 века, второй половины 20 века, 21 век.

- Это будет и русская, и зарубежная литература, - добавляет специалист.

Что касается ОГЭ для девятых классов, то принципиальных изменений в КИМах не будет.

- В соответствии с поручением президента России на сегодняшний день пересматриваются графики проведения контрольных работ, они идут применительно к программам, которые на сегодня есть по предметам, и к графику проведения всероссийский проверочных работ. Говорить о том, что будет много работ, нельзя, но и говорить о том, что их не будет вообще, тоже нельзя, - резюмирует Лариса Терновая.

Когда именно состоятся выпускные экзамены для учеников 9-х и 11-х классов пока не установлено. Проекты расписаний ГИА-9 и ГИА-11 в настоящее время находятся в разработке.