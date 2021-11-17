Курс - на одноместный и семейный отдых

Уже на входе гостей встречает контролер Фото: Олег БОГДАНОВ

Пандемия коронавируса коснулась всех сфер жизнедеятельности человека, в том числе экономики. Не обошла она стороной и рынок санаторно-курортных услуг. Чтобы продолжать эффективно лечить людей, санаториям края приходится в непростых условиях искать новые пути ведения бизнеса.

В проекте - сто номеров

На примере АО «Курорт «Белокуриха» можно наглядно увидеть, какой вариант они выбрали для себя. В санаториях общества («Белокуриха», «Сибирь» и «Катунь») решили провести реорганизацию номерного фонда, преобразовав, с небольшим косметическим ремонтом, двухместные номера в одноместные и семейные с возможностью элементарной трансформации, поясняет Георгий Белоусов, заместитель генерального директора АО по новым технологиям.

Процесс переоборудования запланировали на четырёх этажах в трёх санаториях. Всего 100 номеров, из которых 20-25% будет одноместных, остальные - семейные.

«Далее будем смотреть на динамику спроса на данную категорию номеров, и, по мере необходимости, переоборудовать [номерной фонд в этом направлении]», - подчеркнул Белоусов.

Директор санатория «Белокуриха» Елена Энгельгардт рассказала о том, как идёт преобразование в Южном корпусе.

Под реализацию проекта запланировали два этажа. Всё продумали: они рядом, так что семьи будут близки друг другу по интересам.

«В целях безопасности для здоровья гостей стало невозможным заселение в номер двух людей разных возрастов, интересов, регионов, различного образа жизни. Реформа состоялась в тот момент, когда она стала необходимой», - констатирует Энгельгардт.

Но это не значит, что в санатории игнорируют другие варианты размещения. Так, к примеру, можно поселиться в семейной студии. При этом ряд номеров предусматривает дополнительные спальные места.

В санаториях начали проводить реорганизацию номерного фонда в одноместные и семейные Фото: Олег БОГДАНОВ

90% сотрудников - привиты

Татьяна Коваленко, заместитель генерального директора, главный врач акционерного общества, доложила, как в санаториях выполняются требования губернаторских указов и Роспотребнадзора.

«Гости санаториев Белокурихи приезжают с медицинской справкой об отсутствии контакта с инфекционными больными, в том числе и коронавирусом в течение 14 дней до приезда. После 15 ноября мы также будем требовать эту справку, даже при наличии QR-кода», - поясняет главврач.

Уже со входа гостей встречает контролёр, который проводит дистанционную термометрию. В местах массового скопления народа есть диспенсеры с дезинфицирующими растворами, сигнальная разметка. Там же, а также в медицинских кабинетах, на этажах находятся приборы для обеззараживания воздуха. Сотрудники вооружены защитными экранами и другими средствами индивидуальной защиты.

В санаториях имеется собственная санитарная служба, достаточный запас дезинфицирующих средств. Каждые два часа проводится влажная уборка.

Указ губернатора от 27 октября вводит дополнительные меры безопасности. Так, с 15 ноября в санатории смогут приезжать три категории гостей:

1. Вакцинированные (предоставляется QR-код);

2. Переболевшие (с действующим - до шести месяцев - сертификатом или с медицинской справкой);

3. Те, у кого медицинские отводы от прививок (со справкой и свежим - за 72 часа до прибытия в санаторий - отрицательным ПЦР-тестом).

Для заболевших лёгкой формой коронавируса уже во время пребывания в санаториях имеется «стационар на дому». После подтверждения легкой степени тяжести заболевания у ковидного больного, его переселяют в отдельно стоящий корпус. Там сторонние медики следят за ним 24 часа в сутки, оказывают помощь. Персонал санатория в красную зону не допускается. Более тяжёлых пациентов отправляют по скорой в городскую больницу. За 10 месяцев текущего года таких больных было немного. К примеру, в АО «Белокуриха» семь человек. С учётом того, что за этот период побывали 20 тысяч человек.

Сотрудники санаториев также очень ответственно подходят к исполнению обязанностей: на сегодняшний день 90% из них привиты.

Санаториям края приходится в непростых условиях искать новые пути ведения бизнеса Фото: Олег БОГДАНОВ

В тренде мировой практики

Михаил Шефер, заместитель гендиректора, коммерческий директор курорта, рассказал о заполняемости санаториев. По его словам, они загружены на 90% от планового количества койкомест, 1200 человек. «Буквально неделю назад были заполнены на 100%. В ноябре ожидаем до 80% от плановой загрузки», - прогнозирует он.

«Новые меры пока особых изменений в нашу работу не внесли. Всё идёт в плановом режиме: как с бронированием, так и с отказами, а также переносами. Все показатели - в пределах нормы», - утверждает коммерческий директор.

Важно отметить, что процесс реорганизации номерного фонда - не одномоментный переход, а поэтапная серьёзная работа. Это новая практика, но в обществе твёрдо уверены, что она будет набирать обороты. Тем более, что в мире доминирует тенденция на одноместный и семейный отдых.

Справка

Согласно предварительной оценке по данным Управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности в регионе за девять месяцев текущего года отдохнули около 1,6 млн человек, из которых порядка 890 тыс. путешествовали в летний период. Для сравнения в аналогичном периоде прошлого года общая численность туристов и экскурсантов находилась на уровне 1,1 млн человек, а в допандемийном 2019 году данный показатель составлял более 1,8 млн человек. Таким образом, в этом году по сравнению с прошлым мы наблюдаем 45 % рост, а к 2019 году – уменьшение на 15 %.