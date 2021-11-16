Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 17 ноября 2021: отстранение медика от работы на фоне обязательной вакцинации и испытание таблеток от ковида

Барнаульский медик "скорой помощи" пожаловался, что его отстранили от работы после публикации поста о принуждении вакцинироваться Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае заболеваемость ковидом по-прежнему на высоком уровне. По последним новостям на 17 ноября в регионе вновь зарегистрировали свыше 500 случаев заражения коронавирусом и более 30 смертей среди больных COVID-19.

Тем временем продолжаются поиски лекарства, которое помогло бы в лечении ковида. Так, американская компания Pfizer планирует испытать новый препарат от коронавируса на жителях России. В число испытуемых также включат и барнаульцев. Исследования будут проводить только на совершеннолетних. По всему миру новое лекарство будут тестировать около 7 тысяч человек.

Как рассказали в региональном минздраве, ведомство к испытаниям Pfizer отношения не имеет и никак не курирует.

Пока самый эффективный способ предотвратить тяжелое течение болезни, по словам медиков, это вакцинация. Но и вокруг нее в Алтайском крае не утихают споры. Барнаульский медик пожаловался, что его отстранили от работы после публикации поста о принуждении вакцинироваться. Ранее в сообществе «Barnaul22» он писал, что работников «скорой» обязывают под угрозами увольнения на вызовах заставлять людей вакцинироваться. После огласки этого соцсетях с 15 ноября его якобы отстранили от работы.

– С 15 ноября я отстранён от работы без сохранения заработной платы. А позже и вовсе поставили перед «выбором»: либо пишу заявление по собственному, либо увольняют «по отрицательным мотивам», – рассказал медик в паблике.

Мужчина намерен отстаивать свои права и планирует обратиться в правоохранительные органы.