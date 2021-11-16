Что представляет собой углубленная диспансеризация

Переболевшие новой коронавирусной инфекцией могут пройти обследование Фото: предоставлено пресс-службой

Перенесенная новая коронавирусная инфекция оказывает влияние на все системы органов человека, однако наиболее часто фиксируются изменения со стороны сердечно-сосудистой и дыхательной систем. Наиболее опасные осложнения перенесенной коронавирусной инфекции: одышка, кашель, боль в груди, тахикардия, тромбозы.

С 1 июля 2021 г. в дополнение к профилактическим медицинским осмотрам и дополнительной диспансеризации граждане, переболевшие новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), могут пройти углубленную диспансеризацию. Если после перенесенной коронавирусной инфекции человек решил пройти обследования, то планируемая дата проведения углубленной диспансеризации устанавливается не ранее 60 календарных дней после выздоровления. Проводят обследования пациентам поликлиники по месту жительства или прикрепления. Для прохождения углубленной диспансеризации можно записаться через Единый портал государственных услуг (ЕПГУ), а также обратившись в медицинскую организацию. Все профилактические мероприятия и обследования проводятся бесплатно по полису ОМС.

Первый этап углубленной диспансеризации включает следующие обследования:

- измерение насыщения крови кислородом (сатурация) в покое;

- тест с 6-минутной ходьбой (при исходной сатурации кислорода крови 95% и больше);

- проведение спирометрии или спирографии;

- общий (клинический) анализ крови развернутый;

- биохимический анализ крови (включая исследования уровня холестерина, уровня липопротеинов низкой плотности, C-реактивного белка, определение активности в крови аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, лактатдегидрогеназы, исследование уровня креатинина);

- специальный тест на обнаружение признаков тромбообразования - определение концентрации Д-димера в крови у граждан, перенесших среднюю степень тяжести и выше новой коронавирусной инфекции (COVID-19);

- проведение рентгенографии органов грудной клетки (если не выполнялась ранее в течение года);

- прием (осмотр) врачом-терапевтом (участковым терапевтом, врачом общей практики).

Второй этап углубленной диспансеризации включает следующие обследования:

- проведение эхокардиографии (в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);

- проведение компьютерной томографии легких (в случае показателя сатурации в покое 94% и ниже, а также по результатам проведения теста с 6-минутной ходьбой);

- дуплексное сканирование вен нижних конечностей (при наличии показаний по результатам определения концентрации Д-димера в крови).

Предполагается, что углубленную диспансеризацию в первоочередном порядке до конца 2021 года в стране пройдут 5,7 млн человек. По результатам углубленной диспансеризации в случае выявления хронических неинфекционных заболеваний, в том числе связанных с перенесенной новой коронавирусной инфекцией, человека поставят на диспансерное наблюдение врачом-терапевтом либо врачом-специалистом, который назначит лечение или реабилитацию.

Страховые медицинские компании оповестят граждан, подлежащих углубленной диспансеризации, о необходимости пройти обследования. Информирование уже активно проводится путем рассылки личных приглашений посредством почтовой связи, а также по телефону. Также после информирования страховые представители контролируют обращение в поликлинику, дальнейшее назначение обследований, своевременность лечения и диспансерного наблюдения пациентов с хроническими заболеваниями.

Пресс-служба ТФОМС

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Проконсультироваться по вопросам обязательного медицинского страхования, оказания медицинской помощи, прохождения профилактических мероприятий можно по телефонам «горячей линии» Контакт-центра в сфере ОМС:

- Территориальный фонд ОМС Алтайского края: 8-800-775-8565 (звонок бесплатный)

- Алтайский филиал ООО «СМК РЕСО-Мед»: (3852) 55-67-67, 8-800-200-92-04 (круглосуточно, звонок бесплатный)

- филиал ООО «Капитал МС» в Алтайском крае: (3852)

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