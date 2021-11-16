Нашли мертвой в ванной: 18-летняя студентка погибла при странных обстоятельствах на съемной квартире

Погибшая девушка. Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Смерть 18-летней Маши, которая только окончила школу, потрясла Рубцовск до глубины души. С того момента прошло больше года, но ее близкие до сих пор ведут на ее странице «дневник» того, как они пытаются жить без нее. Машу убило током в ванной на съемной квартире из-за несправного водонагревателя.

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Трагедия произошла в августе 2020 года. Два брата решили отпраздновать поступление в барнаульский вуз и сняли квартиру на сутки. Вечером к ним пришли знакомые девушки. Вечеринка продлилась до утра.

- Когда я проснулся, Маши рядом не было, заглянул в комнату, там спала ее подруга. Я решил пойти покурить в ванную, открыл дверь и увидел, что Маша лежит на спине, опершись спиной на угол ванны. В правой руке у нее была душевая лейка, из которой текла вода. Ее спина была изогнута, как будто ее тело находилось в напряжении, - вспоминает Семен Решетов (имя изменено – прим.авт.)

Парень перепугался и бросился в комнату, где спал брат и разбудил его. Вместе с Андреем Решетовым (имя изменено – прим.авт.) они вернулись в ванную комнату, попытались нащупать пульс у Маши, но его уже не было.

- Андрей взялся за душ и вырвал его у нее из рук. В этот момент он стал громко кричать, его затрясло, это продолжалось не боле двух-трех секунд, отбросил лейку. тут же брата откинуло в сторону, он ударился об унитаз и тот разбился, - вспоминает Семен.

Парень, к счастью, выжил. Спасти девушку не удалось.

Неисправный котел

Квартиру студентам сдал 74-летнему пенсионер. По его словам, водонагреватель бы установлен в квартире несколько лет назад, монтировал его сантехник, которого мужчина нашел по объявлению. После трагедии на него, как арендодателя, завели уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

- Такой вид услуги подразумевает безусловное выполнение требований, относящихся в первую очередь к обеспечению безопасности жизни и здоровья потребителей. Обвиняемый знал, что электрическая розетка в ванной комнате не имеет заземления, организовал подключение воды к водонагревателю, а также не обеспечил его техническое обслуживание, - рассказали в следственном комитете Алтайского края.

Мужчина попытался оправдаться, что вообще про это не знал – в квартире старая проводка, протянут еще двужильный кабель, без третьего провода под заземление. Да и о самом понятии «заземление» он узнал только после случившегося.

Сейчас дело в отношении него направлено в суд.

Предвестник смерти

«КП» удалось связаться с подругой погибшей девушки. По ее словам, известие о ее смерти стало шоком для всех близких.

- Ее мама погибла много лет назад, тоже была трагическая случайность и тоже на съемной квартире. Она в каком-то смысле повторила ее судьбу. Машу воспитывала бабушка – она до сих пор не оправилась от горя, - рассказала Арина Малышева (имя изменено по просьбе собеседника – прим.авт.).

Как потом обсуждали близкие погибшей, незадолго до гибели девушки, ее тете приснился сон.

- Ей приснилась умершая мама Маши, она сказала, что пришла забрать свою дочь, - пересказывает чужое сновидение собеседница.

Мгновенная гибель

Девушка скончалась практически сразу, но ее тело долго находилось под напряжением.

- Она даже не поняла нечего. У нее мгновенно все органы сгорели, не знаю, сколько по времени она находилась под электричеством. На похоронах, когда Маше развязывали руки, было видно, что оплавились и отлетели ногти, а на некоторых пальцах были следы от ударов током, - рассказала Арина.

Стена плача

Сейчас стена в «Вконтакте» погибшей девушки напоминают стену плача. Ее близкие продолжают изливать на ней свою боль.

- Сегодня год, как тебя нет с нами! Год без тебя. В моей памяти ты останешься навсегда такой же веселой и жизнерадостной. Я уверена, ты попала в лучшее место.

- Машенька, я тебя сегодня видела вместе с твоей мамой, я спокойна и в тоже время так грустно, что вы «там», а не с нами.

- Я как раньше пишу тебе много сообщений и жду, когда ты мне ответишь. Я как раньше выкладываю тебе на стену наши фотографии, но уже не с улыбкой на лице, а сквозь слезы воспоминаний... Как хотелось бы тебя увидеть, но вижу только во снах.

- Сегодня тебе могло бы исполниться 19! Но как видно, богу нужны хорошие люди. Я не буду многословна, уверена, ты попала в лучшее место. Вечно молодая.