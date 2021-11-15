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Здоровье15 ноября 2021 18:00

Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 16 ноября 2021: более 96 тысяч заболевших

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Алтайском крае на 16 ноября 2021 года
Герман Архаров
Ежедневно регистрируют более 500 новых случаев

Ежедневно регистрируют более 500 новых случаев

Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших ковидом в Алтайском крае превысило 96 тысяч человек. Каждый день регистрируют более 500 новых случаев. Рассказываем про коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 14 ноября 2021.

По последним данным, на лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденным COVID-19 находятся более 3,5 тыс. человек. Кроме того, более 350 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, – на лечении в ковидных госпиталях. В Алтайском крае более 800 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ свыше 300 человек.

– 36 человек (бессимптомные вирусоносители) находятся на амбулаторном наблюдении и лечении. 552 пациента с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, проходят амбулаторное долечивание в условиях стационара на дому, – сообщили в оперштабе 15 ноября.

В регионе продолжается вакцинация против коронавируса, сейчас приваются более 900 тыс. человек.

– На утро 15 ноября прививается 911 514 человек, в том числе: 111 527 человек получили первую прививку; 772 565 человек полностью привиты (получили две прививки или однократно Спутник Лайт); 27 422 человека прошли повторную вакцинацию, – добавили в оперштабе.

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