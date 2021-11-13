Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 14 ноября 2021: число заболевших превысило 95 тысяч

Каждый день выявляют более 500 заболевших Фото: Олег УКЛАДОВ

Число заболевших ковидом продолжает расти в Алтайском крае. Ежедневно фиксируют более 500 случаев, а 13 ноября за сутки выявили рекордное количество инфицированных - 521. Рассказываем про коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 14 ноября 2021.

На лечении в инфекционных госпиталях с лабораторно подтвержденной коронавирусной инфекцией находятся более 3,5 тыс. человек. Кроме того, почти 350 пациентов с рентгенологически подтвержденной вирусной пневмонией, сходной с COVID-19, – на лечении в ковидных госпиталях. В Алтайском крае более 800 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ свыше 300 человек.

– Из общего числа заболевших 918 случаев – завозные, в т.ч. 248 – из-за рубежа; 60494 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 95080 заболевших: 19965 – у больных внебольничной пневмонией, 65836 – у заболевших ОРВИ, в 9279 случаях – бессимптомное течение, – отметили в оперштабе 13 ноября.

В регионе продолжается вакцинация против COVID-19, прививаются более 895 тыс. человек.

– По инфомрации на 13 ноября, всего в крае на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2 466 666 человек. Среднесуточный охват тестированием жителей края составил 398,68 исследования на каждые 100 тысяч жителей или 10600 человек в день. Количество тестирований с учетом повторных исследований – 10921 за минувшие сутки, – резюмировали в оперштабе.