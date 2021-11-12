Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 13 ноября 2021: почти 95 тысяч зараженных

За минувшие сутки специалисты подтвердили еще 478 фактов выздоровления и 33 смерти Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае за сутки выявили еще 515 случаев заражения ковидом. Как сообщает краевой оперштаб, общее число зараженных с начала пандемии составило около 95 тысяч человек. Рассказываем про коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 13 ноября 2021.

За минувшие сутки специалисты подтвердили еще 478 фактов выздоровления и 33 смерти, в 30 случаях основной причиной летального исхода стал ковид. В настоящий момент в 5245 случаях именно инфекция привела к смерти пациентов, в 1388 случаях пациенты скончались из-за сопутствующих заболеваний.

В ковидариях Алтайского края сейчас развернуто 4846 коек, 3374 из них имеют подключение к кислороду, 360 - к ИВЛ. свободными остаются 577 мест. Так, у 3889 пациентов стационаров подтвержден ковид, еще у 380 - вирусная пневмония. В тяжелом состоянии находятся 858 человек, 304 из них - на искусственной вентиляции легких. Еще больше больше 550 человек находятся под наблюдением медиком амбулаторно.

Из общего числа заболевших 918 случаев – завозные, в том числе 248 – из-за рубежа; 60157 случаев – по контакту с ранее заболевшими лицами. Из 94559 заболевших: 19875 – у больных внебольничной пневмонией, 65424 – у заболевших ОРВИ, в 9260 случаях – бессимптомное течение, - отмечают в штабе.

Обследовано на ковид в крае больше 2,4 млн человек. Привито от ковида полностью больше 761 тысячи человек, первую прививку сделали 100347 человек.