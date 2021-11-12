Зима все ближе: на Алтае похолодает до -18 градусов

До 15 ноября погода будет неустойчивой Фото: Олег УКЛАДОВ

В ближайшие дни в Алтайском крае похолодает до -18 градусов. О том, почему изменится погода и как долго регион будет во власти морозов, «Комсомольской Правде – Барнаул» рассказала Людмила Сырых, начальник отдела по гидрометеорологическому обеспечению алтайского Гидрометцентра.

– До понедельника, 15 ноября, в Алтайском крае сохранится неустойчивая погода с дождем и мокрым снегом. Осадки будут более интенсивными в северных районах. С прохождением атмосферных фронтов также ожидается усиление ветра. Ночью температура воздуха будет колебаться от +1 до -1 и ниже, а днем ожидается +1….+5 градусов, – сказала Людмила Сырых.

Синоптик отметила, что погода изменится в ночь на вторник, 16 ноября. Из-за прохождения холодного фронта северного циклона столбики термометра опустятся ночью до -10…-18 градусов.

По словам синоптика, заток холода будет неустойчивым, через несколько дней может потеплеть, а затем температура вновь понизится на несколько дней.

Погода в Алтайском крае с 13 по 15 ноября

Суббота, 13 ноября

Ночью в регионе прогнозируют -4...+1 градус. Местами небольшие, по востоку местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, слабая метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 8-13м/с, местами порывы 15-20 м/с

Днем в Алтайском крае ожидается 0...+5 градусов. Местами небольшие осадки в виде дождя и мокрого снега, гололедные явления, слабая метель. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 5-10 м/с, местами порывы до 16 м/с.

Воскресенье, 14 ноября

Ночью в регионе прогнозируют 0...-5 градусов, местами в предгорьях до -10 градусов. Местами небольшие, по северу местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 5-10м/с, местами порывы до 16 м/с

Днем в Алтайском крае ожидается +1...+6 градусов. Местами небольшие, по северу местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, местами слабая метель. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Понедельник, 15 ноября

Ночью в регионе прогнозируют -2...-7 градусов. В отдельных районах небольшие, в предгорьях местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 6-11м/с, местами порывы до 16 м/с

Днем в Алтайском крае ожидается -2...+3 градуса. На большей части территории небольшие, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах сильная гололедица. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.