На Алтае женщина скончалась после падения в траншею водопровода

Траншея, в которую упала женщина Фото: СУ СК по Республике Алтай

51-летняя жительница села Баштала Усть-Коксинского района Республики Алтай скончалась после падения в траншею водопровода. Правоохранители проводят доследственную проверку по факту гибели женщины, пишет Следком региона.

ЧП произошло 29 октября в микрорайоне «Башталинка» села Усть-Кокса. По предварительным данным, 2 женщина, находясь возвращалась домой вместе со своим знакомым. Они шли по неосвещенной улице Казачьей и упали в траншею глубиной около пяти метров. Ее еще в августе выкопали под водопровод.

Мужчина и женщина около полутора часов находились в траншее. Самостоятельно выбраться оттуда у них не получалось. В итоге они дозвонились до знакомых, которые пришли к ним на помощь и вскоре помогли выбраться. Посрадавших доставили в районную больницу, где оказали им медицинскую помощь.

– Однако, несмотря на это, от полученных в результате падения в траншею телесных повреждений в виде закрытой травмы грудной клетки, множественных переломов ребер, приведших к гемопневмотораксу, около 30 октября женщина скончалась в больнице, – сообщили в Следкоме.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства произошедшего.

– В ходе процессуальной проверки предстоит установить, принимались ли ответственными должностными лицами организации должные меры по обеспечению безопасности граждан во время проведения ремонтных работ, – резюмировали в ведомстве

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Республике Алтай автомобиль с шестью пассажирами съехал в реку. Это произошло еще 31 октября в Усть-Коксинском районе. За рулем находился 42-летний мужчина, у которого не было прав. В результате пострадал сам водитель и 8-летний мальчик – его госпитализировали.

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