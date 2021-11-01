Алтайский полицейский принимает участие в финале Всероссийского конкурса «Народный участковый-2021»

Сергей Тетихов Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

Алтайский полицейский из Михайловского района Сергей Тетихов поборется за звание лучшего участкового страны. 1 ноября стартовал финальный этап голосования на сайте «Комсомольская правда».

- Только один представитель от каждого субъекта Российской Федерации примет участие в заключительном финальном голосовании. Это победители территориального и регионального этапов конкурса, за которых свои голоса отдали более 300 тысяч россиян, - говорят организаторы.

39-летний Сергей Тетихов уже победил на региональном этапе, набрав больше 8 тысяч голосов. Полицейский работает в органах внутренних дел с 2006 года. По его словам, быть полицейским - это его мечта детства, правда, реализовать ее удалось не сразу. Поступить на юридический факультет после школы не удалось, и Сергей пошел учиться в медицинское училище. По его окончанию он стал фельдшером. Работал на скорой помощи, отслужил в армии.

После этого он поступил на службу в милицию, а медицинские знания не раз ему пригождались – однажды он даже спас человека от смерти. По словам, мужчины, одно из главных качеств в человеке – это сострадание.

- Мне всегда нравилось работать участковым. Пуд соли уже съел, все знаю, опыт работы не один год, менять что-то на другое не вижу смысла, да и для меня самое убийственное – сидеть в кабинете, - рассказывал Сергей Тетихов в интервью «КП-Барнаул».

Проголосовать за алтайского участкового можно здесь.

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