Горным хребтам Чихачева и Сайлюгем хотят придать охранный статус

Снежный барс (фото: кадр из фотоловушки Сайлюгемского нацпарка)

Сразу несколько защитных организаций, среди которых WWF России, Алтайский заповедник, Сайлюгемский национальный парк призывают придать охранный статус двум горным хребтам - Чихачева и Сайлюгем, рассказывают авторы инициативы.

- Алтайский заповедник предлагает создать охранную зону заповедника на хребте Чихачева в Кош-Агачском районе. Режим охранной зоны ни в коем случае не ограничит права скотоводов и жителей района, наоборот поможет развивать экологический туризм и сохранить редкие ландшафты и виды при поддержке и участии местного населения», – говорит Игорь Калмыков, директор Алтайского заповедника.

Проблема заключается в том, на сегодняшний день территория Сайлюгемского национального парка не включает важнейшие местообитания алтайского горного барана и снежного барса. А именно на данных хребтах встречались редкие ирбисы. Кроме того, здесь произрастают редкие виды растений, но существует большая опасность потерять все это из-за излишней активности диких туристов и браконьеров.

- Есть риск потерять последних ирбисов, аргали и козерогов на территориях, где нет охраны, – подтверждает Денис Маликов, директор Сайлюгемского нацпарка.

Инициативу поддержали в WWF. Эта организация давно сотрудничает с алтайскими заповедниками и нацпарками, в том числе по программе сохранения снежных барсов. Представители Всемирного фонда дикой природы заверили, что окажут всестороннюю поддержку.

- Действительно, при создании Сайлюгемского нацпарка в границы ООПТ не вошли ключевые местообитания горных баранов, а хребет Чихачева сегодня не имеет охранного статуса совсем. Этой осенью впервые с 2015 года на хребте Чихачева зафиксировали всего одного снежного барса и всего несколько горных баранов. Пора бить настоящую тревогу, – говорит Александр Карнаухов, координатор проектов Представительства WWF России в Алтае-Саянском экорегионе.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

На Алтае нашли новое место обитания снежных барсов

Новый очаг обитания снежного барса обнаружили на Южно-Чуйском хребте. Автоматические камеры зафиксировали там пять особей – самку с двумя котятами, которые уже осенью начнут самостоятельную жизнь и двух ирбисов, пол которых определить невозможно (подробнее)