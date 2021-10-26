В Алтайском крае число желающих привиться от ковида выросло в шесть раз

За минувшую неделю прививки поставили более 25 тыс. человек. Фото: Олег УКЛАДОВ

С 30 октября в Алтайском крае намерены ввести пропускную систему по QR-кодам – пускать в торговые центры, кафе и другие общественные места будут только тех, кто вакцинировался от коронавируса или официально переболел. В связи с этим желающих привиться стало больше.

За минувшую неделю прививки поставили более 25 тыс. человек – это на 7,5 тыс. больше, чем неделей ранее. Только в барнаульском «Геомаркете», где развернут пункт вакцинации и можно привиться без предварительной записи, число желающих выросло сразу в шесть раз. Сейчас там прививают около 300 человек в день.

Как рассказали в краевом минздраве, в связи с этим в торговом центре увеличили количество прививочных кабинетов. Сейчас прием ведут сразу семь врачей. В настоящее время в регионе привились около 30% населения, среди них и известные жители

– Есть вирус – нужно создавать иммунитет, а для этого ставить прививку. Сейчас никто не может сказать, насколько в итоге будет эффективна вакцина. Но в любом случае других вариантов борьбы с коронавирусом нет. Чеснок и заговоры не выработают иммунитет к конкретному вирусу, – рассказал эколог, эксперт регионального отделения Общероссийского народного фронта Алексей Грибков, который в числе первых поставил себе вакцину.

Известный алтайский кинорежиссер, председатель краевого отделения Союза кинематографистов России Владимир Кузнецов уже перенес ковид в тяжелой форме, но намерен снова пройти вакцинацию.

– Почти месяц я выкарабкивался, и не без последствий. Из-за ковида появились проблемы со зрением. Теперь хочу вакцинироваться, чтобы больше не болеть совсем или хотя бы переносить болезнь легче. Уже через Госуслуги записался на прививку, – рассказал Владимир Кузнецов.

Где поставить прививку

Прививки от коронавируса делают в 90 медучреждений региона. Записаться на прием в поликлинике можно по телефону или через Госуслуги.

Мобильные пункты вакцинации в Барнауле:

ТОЦ «Геомаркет». Адрес: пр. Ленина, 154а. С 10.00 до 19.00 ежедневно.

Поликлиника Краевой клинической больницы. Адрес: ул. Ляпидевского, 1 (каб. 118). С 8.00 до 15-00 в будние дни.

Городская больница №4. Адрес: ул. Юрина, 166а (кабинеты №314, 315, 320). С 8.00 до 18.00 в будние дни.

Запишите телефончик

В Барнауле крупнейшим центром вакцинации является «Геомаркет». Вопросы о вакцинации в мобильном пункте можно задать по телефону 8-963-531-32-05.