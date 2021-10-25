Для алтайских школьников продлили каникулы

Также на каникулы могут отправить учащихся колледжей, техникумов и профессиональных лицеев. Фото: Олег УКЛАДОВ

Из-за пандемии алтайских школьников отправили на продленные каникулы. Они будут отдыхать с 30 октября по 7 ноября, фактически это на день дольше, чем должно было быть, сообщили в Министерстве образования края. Ранее эти дни президент объявил нерабочими.

Родители, которые должны будут ходить на службу, несмотря на нерабочие дни, смогут оставить детей в детском саду, там будут работать дежурные группы.

- Детские сады будут работать по сценарию, по которому мы работали в прошлом году. Необходимо подтверждение с места работы того факта, что отец и мать будут задействованы на рабочих местах, - сообщила начальник отдела общего образования и оценочных процедур Министерства образования и науки Алтайского края Наталья Полосина.

Учащихся колледжей, техникумов и профессиональных лицеев могут перевести на дистант или отправить на каникулы с условием отработки учебного процесса в другое время, чтобы не пострадало качество образования. Принимать решения учреждения будут самостоятельно.

Деятельность вузов курирует федеральный минобр, поэтому студентам советуют уточнять информацию в администрации.