На Алтае мужчина выследил и убил медведя, который нападал на его лошадей

Сельчанин хотел продать шкуру хищника Фото: пресс-службы МВД по Республике Алтай

34-летнего жителя села Беляши Кош-Агачского района Республики Алтай будут судить за то, что он застрелил медведя. Ранее хищник нападал на лошадей мужчины, сообщает региональное управление МВД.

– Предварительно установлено, что сельчанин, проверяя свое подсобное хозяйство в урочище «Аккол», не досчитался двух лошадей. Позднее во время их поиска он обнаружил разодранную тушу жеребенка и следы медвежьих лап, – отмечают в ведомстве.

Недолго думая, вооружившись незарегистрированным оружием, мужчина отправился искать хищника. Через некоторое время он застрелил медведя и забрал шкуру, которую хотел продать. Вскоре о незаконной охоте узнали полицейские, которые доставили мужчину в отделение для разбирательства. Во время беседы сельчанин признался в содеянном.

Правоохранители возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. а ч. 1 ст. 258 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная охота, с причинением крупного ущерба». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде штрафа до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до двух лет, либо исправительные работаы до двух лет, либо лишение свободы до двух лет.

Также мужчину привлекут к ответственности за хранение и использование незарегистрированного оружия. У него уже изъяли ружье, правоохранители продолжают расследование этого уголовного дела.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Алтайском крае сотрудники транспортной полиции задержали браконьера, который незаконно застрелил четырех бобров. Он хотел сделать из них лечебные настойки. Уголовное дело возбудили по статье «Незаконная охота». Любителю настоек грозит до двух лет лишения свободы.

Кроме того, в сентябре представители общественной организации охотников и рыболовов Солонешенского района «Вольница» во время объезда территории встретили браконьера, застрелившего дикого марала. Мужчина рассказал, что Дикого животное подстрелил на границе Солонешенского и Чарышского районов. Причем целенаправленно на охоту даже не собирался. Якобы отправился искать пропавших коров, а тут случайно в машине оказалось ружье.Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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