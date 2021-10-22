Коронавирус в Алтайском крае, последние новости на 23 октября 2021: названа дата введение QR-кодов и установлен рекорд по заболевшим

Пропуск по QR-кодам введут в местах массового пребывания людей Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Алтайском крае продолжает устанавливать новые рекорды по числу заболевших. По последним новостям из ковидной сводки за сутки было выявлено более 400 заболевших. Даже в самый разгар пандемии прошлой осенью таких показателей не было. По 20-30 человек с ковидом ежедневно умирают.

На сегодня в крае насчитывается более 800 тяжелобольных пациентов, из них подключено к аппаратам ИВЛ – почти 300 человек.

В связи со сложной эпидобстановкой на Алтае планируют вводить пропуск по QR-кодам.

– Я думаю, что в начале следующей недели я подпишу указ о введении режима QR-кодирования с тем, чтобы он начал работать с 30 октября или начала ноября - нужно время, чтобы подготовиться, - рассказал Виктор Томенко.

Пропуск по QR-кодам введут в местах массового пребывания людей: торговые центры, учреждения культуры и общепита. Полный перечень будет определен в ближайшее время.

Также губернатор сообщил о возможном введении ограничений для граждан старше 60 лет, которые не сделали прививку от ковида.

На сегодняшний день в регионе вакцинированы около 700 тыс. жителей. Это лишь около 30% населения.