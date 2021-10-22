Алтайские онкологи научились сохранять женщинам грудь

Прежде чем приступить к операции, онкологи изучают биопсию сторожевого лимфоузла (фото: пресс-службы КГБУЗ "Алтайский краевой онкологический диспансер")

Врачи-онкологи из Алтайского края освоили метод хирургического вмешательства, при котором женщине можно сохранить грудь и лимфоузлы.

Речь идет о метод-контроле или биопсии сторожевого лимфоузла при раке молочной железы. «Классический» вариант лечения опасного заболевания заключается в мастэктомии, то ест полном удалении груди со всеми лимфатическими узлами подмышечной области.

- Нередко последствиями такого обширного хирургического вмешательства оказывается ограничение подвижности плечевого сустава и лимфостаз. Это так называемая «слоновость» - когда из-за нарушенного лимфообращения лимфатическая жидкость задерживается в тканях и приводит к патологическому отеку руки со стороны удаленной молочной железы, - рассказывают в Алтайском краевом онкологическом диспансере.

Кроме того, это крайне травмирующая операция для женщины, как морально, так и физически. На нее сложно решиться. Тем более, когда рак выявили на ранней стадии и метастатические клетки опухоли еще не успели проникнуть в пути лимфооттока, крайне сложно смириться с потерей органа, да и травматизм организма очень велик и не оправдан.

С октября 2021 года в краевом онкологическом диспансере внедрена методика биопсии сторожевого лимфоузла - первого на пути лимфооттока. Суть процедуры заключается во введении в молочную железу безопасного радиофармпрепарата. Это происходит за несколько часов до операции. Маркеры проходят путь до первого узла на пути лимфооттока.

- Меченый лимфоузел определяется с помощью специального гамма-детектора - его приобрели благодаря федеральной программе по борьбе с онкологическими заболеваниями, - поясняют в клинике.

Далее сторожевой лимфоузел удаляется и передается на гистологическое исследование. Если результат показывает, что биоматериал имеет злокачественные изменения, то да, в этом случае все же потребуется более масштабное хирургическое вмешательство. К сожалению, без этого не спасти человека.

А вот если результат гистологии покажет, что метастазы в сторожевой лимфоузле отсутствую, то с высокой долей вероятности можно сделать заключение, что и остальные чисты и их удастся сохранить.

- Окончательное заключение удается получить на расширенном гистологическом исследовании, но, как правило, эти результаты совпадают со срочным исследованием, - говорят в онкоцентре.

На сегодняшний день провести процедуру с радиофармпрепаратом можно только в условиях специализированной радиоизотопной лаборатории. Так что при наличии показаний, онкологи края будут направлять пациенток в Барнаул. По словам, специалистов, это примерно половина всех операций, выполняемых на молочной железе.