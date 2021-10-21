«Борщевой набор» продолжает дешеветь в Алтайском крае

22 из 24 социально значимых продуктов в Алтайском крае дешевле, чем во всем СФО Фото: Олег УКЛАДОВ

Потребители в Алтайском крае заметили снижение цен на сезонные овощи. Больше всего цена снизилась на морковь и белокочанную капусту. В целом 22 из 24 социально значимых продуктов в Алтайском крае дешевле, чем во всем СФО. Эффективно заработали ярмарки.

Рабочая схема

По мнению обычных граждан, рост цен на продукты не всегда обоснован. Так, к примеру, в этом году резко повысилась стоимость куриных яиц. Некоторое время это списывали на приближающуюся Пасху и удорожание корма, но праздники прошли, а десяток все так же стоил больше 80 рублей. За лето, видимо, ситуация на рынке поменялась, и теперь на полках в магазинах можно увидеть ценники от 50 рублей.

На сегодняшний день аналогичная ситуация сложилась по многим социально значимым продуктам питания. Но чтобы добиться этого, в крае шла долгая и планомерная работа. Еще в июле во время своего визита в Алтайский край местную власть и предпринимателей настроил на решение проблемы первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак. Он тоже был удивлен стоимостью так называемого «борщевого набора». Причем на тот момент такая ситуация сложилась во многих регионах, местами килограмм моркови достигал 180 рублей. При этом сами производители настаивали, что у них стоимость продукта хоть и подросла, но ненамного. Под пристальное внимание попали торговые сети. Неужели они накручивают ценник?

Андрей Турчак рассказал, что ситуация с ценовой политикой стоит на контроле: с федеральными торговыми сетями уже поговорили. Порекомендовали обеспечить производителям прямой доступ к прилавкам, чтобы избежать посредников, а соответственно, и накруток.

Планировалось, что в результате этих действий ситуация плавно должна начать выравниваться. А со сбором нового урожая придет традиционное снижение цен.

- По расчету, двукратное увеличение ярмарок по стране автоматом даст это снижение. Могу один совет из практической области дать: как только ты открываешь ярмарку выходного дня либо постоянно действующую прямо возле торгового центра, сетевого большого магазина, то цена в нем падает сразу автоматически, - дал рекомендации Андрей Турчак.

22 из 24 социально значимых продуктов в Алтайском крае дешевле, чем во всем СФО Фото: Олег УКЛАДОВ

Эффект ярмарки

И ярмарки выходного дня начались. На них можно было приобрести продукцию местных производителей по приятной стоимости. Уже в середине августа Алтайкрайстат отметил тенденцию на понижение потребительских цен. Буквально за неделю стоимость сезонных для Сибири продуктов начала понемногу снижаться. Так, морковь упала в цене почти на 12%, огурцы - на 9,2%, помидоры - на 6,5%, картофель - на 6,4%.

- При этом с начала августа огурцы подешевели на 22,3%, морковь - на 21,2%, картофель - на 16,8%, помидоры - на 11,9%, - подчеркивают в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Специалисты также подметили, что помимо фруктов и овощей снижение стоимости было зафиксировано и в рыбных отделах, и в целом перечне молочной продукции, и в секции мясных полуфабрикатов, а также несколько упали в цене макаронные изделия, мука, яйца и детское питание. До конца лета тенденция сохранялась.

За август из социально значимых продовольственных товаров первой необходимости подешевели яйца - на 3,5%, вермишель - на 1,7%, сахар - на 1,3%, - добавляют в ведомстве.

Осеннее разнообразие

Данные Алтайкрайстата за первую половину сентября не могли остаться незамеченными потребителями: из 24 социально значимых продуктов питания в нашем регионе цены на 22 товара оказались ниже, чем в среднем по Сибири, и на 20 товаров - ниже среднероссийского уровня.

Графики стоимости больше всего поползли вниз у моркови - минус 25,2%, у картофеля - минус 21,2% и у свежей белокочанной капусты - минус 14,6%. А вот по пшеничной муке и пшену снижение произошло на 1,9% и 1,7% соответственно.

22 из 24 социально значимых продуктов в Алтайском крае дешевле, чем во всем СФО Фото: Олег УКЛАДОВ

Так, в сентябре в Алтайском крае фиксировалась самая малая стоимость в Сибирском федеральном округе - 54,23 рубля за десять штук. Один килограмм сахара магазины региона предлагали за 50 рублей, а поваренную соль - меньше чем за десять рублей.

На текущий момент уже на протяжении пяти недель специалисты фиксируют снижение цен на морковь, капусту, яблоки.

За первую декаду октября из социально значимых продуктов также подешевела мороженая рыба - почти минус 5%. В натуральном выражении это примерно 8,5 рубля за килограмм.

Тем не менее Алтайкрайстат за начало октября отметил и рост на некоторые позиции: картофель - на 17,6%, помидоры свежие - на 14%, яйца куриные - 6,1%, при этом цены на данные продукты остаются минимальными по Сибири.

- Из 24 социально значимых продуктов питания на 22 товара цены ниже, чем в среднем по Сибири, и на 21 товар - ниже среднероссийского уровня, - резюмируют в Министерстве экономического развития Алтайского края.

Справка «КП»

Министерство сельского хозяйства Российской Федерации подтвердило, что в 2022 году будет оказана финансовая поддержка представителей аграрного сектора экономики. Планируется дополнительно выделить 5 миллиардов рублей овощеводам. Благодаря субсидированию они смогут расширить свое производство либо провести модернизацию уже существующего, хранилищ и т. п.

Кроме того, власти намерены поддержать малые и средние хозяйства, чтобы они могли напрямую доставлять свою продукцию продавцам.

Производители мяса и мясной продукции смогут рассчитывать на льготы при закупке кормов, а также вправе получить льготные кредиты.