Известному алтайскому рыболову подарили на день рождения «рыбацкий торт»

Дочь Ирина испекла ему торт, украшенный лодкой, спиннингом, волной и рыбкой Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Мастер рыболовного спорта, двукратный чемпион и шестикратный призёр России по рыбалке Константин Тинин получил на день рождения оригинальный вкусный подарок. Дочь Ирина испекла ему торт, украшенный лодкой, спиннингом, волной и рыбкой.

- Мы на мои 53 впервые собрались на день рождения всей семьей - дочь с зятем прилетели с детьми из Москвы. И утром в день рождения дочка вручила этот сюрприз. Там даже волна была сделана из какого-то вкусного синего желе, - восхищенно рассказал «Комсомолке» герой торжества.

Рыбалкой Константин Тинин увлекся в девять лет.

- Взяли с другом удочки за пять копеек, отправились на реку, – вспоминает барнаулец. - И я в тот момент сразу понял, что рыбак. Пришёл к воде и знал, что поймаю рыбу. Вообще, и на пожаре (Константин Тинин – пожарный с 25 летним стажем), и на рыбалке, я всегда слушаю внутренний голос. С годами начал доверять интуиции - первое решение на 60% всегда верное.

Вот так его шестое чувство и помогает Тинину ловить рыбу даже там, где другие рыбаки тоскуют. В этом году, к примеру, известный рыболов вошел в десятку сильнейших по ловле рыбу на мормышку со льда. Соревнования проходили на Байкале. Все это родня вспомнила, когда на столе появился рыбацкий торт. Сначала, по словам Константина, этим шедевром полюбовались, а потом с удовольствием смели вкуснятину.

- Последней была съедена шоколадная лодка, - с улыбкой рассказывает супер-рыболов. – Кстати, торт, оказался волшебный. На следующее утро я отправился на рыбалку со спиннингом (раз уж дочь на торте сладкий спиннинг сделала!) и поймал большую щуку в четыре кило!

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