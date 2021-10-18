Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 октября 2021 8:08

Известному алтайскому рыболову подарили на день рождения «рыбацкий торт»

После того, как подарок дочери был съеден, Константин Тинин поймал большую щуку
Марина КОЧНЕВА
Марина КОЧНЕВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
Дочь Ирина испекла ему торт, украшенный лодкой, спиннингом, волной и рыбкой

Дочь Ирина испекла ему торт, украшенный лодкой, спиннингом, волной и рыбкой

Фото: из личного архива героя(ев) публикации

Мастер рыболовного спорта, двукратный чемпион и шестикратный призёр России по рыбалке Константин Тинин получил на день рождения оригинальный вкусный подарок. Дочь Ирина испекла ему торт, украшенный лодкой, спиннингом, волной и рыбкой.

- Мы на мои 53 впервые собрались на день рождения всей семьей - дочь с зятем прилетели с детьми из Москвы. И утром в день рождения дочка вручила этот сюрприз. Там даже волна была сделана из какого-то вкусного синего желе, - восхищенно рассказал «Комсомолке» герой торжества.

Рыбалкой Константин Тинин увлекся в девять лет.

- Взяли с другом удочки за пять копеек, отправились на реку, – вспоминает барнаулец. - И я в тот момент сразу понял, что рыбак. Пришёл к воде и знал, что поймаю рыбу. Вообще, и на пожаре (Константин Тинин – пожарный с 25 летним стажем), и на рыбалке, я всегда слушаю внутренний голос. С годами начал доверять интуиции - первое решение на 60% всегда верное.

Вот так его шестое чувство и помогает Тинину ловить рыбу даже там, где другие рыбаки тоскуют. В этом году, к примеру, известный рыболов вошел в десятку сильнейших по ловле рыбу на мормышку со льда. Соревнования проходили на Байкале. Все это родня вспомнила, когда на столе появился рыбацкий торт. Сначала, по словам Константина, этим шедевром полюбовались, а потом с удовольствием смели вкуснятину.

- Последней была съедена шоколадная лодка, - с улыбкой рассказывает супер-рыболов. – Кстати, торт, оказался волшебный. На следующее утро я отправился на рыбалку со спиннингом (раз уж дочь на торте сладкий спиннинг сделала!) и поймал большую щуку в четыре кило!

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Когда начинать рыбачить по первому льду на алтайских реках?

После ледостава у рыбы начинается жор (подробнее)

Интересное