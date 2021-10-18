На Алтае охотник спас подстреленных краснокнижных гусей

Таежный гусь. Фото: минприроды Алтайского края

В Локтевском районе охотник Алексей Фетисов спас двух гуменников, таежных гусей. Мужчина заметил подстреленных птиц в лесу и не смог пройти мимо, сообщает минприроды региона.

– Мы же охотимся не ради мяса. Это негуманно добивать подранка. Когда на выезде из охотугодий увидел птиц, которые не могли взлететь, сразу подумал, что с ними случилась беда, – рассказал Алексей Фетисов.

Мужчина позвонил начальнику управления охотхозяйства Максиму Катернюку и доставил птиц в ведомство. Вскоре на место приехал и орнитолог Алексей Эбель. Выяснилось, что у одной из птиц повреждено крыло. Почему второй гусь не смог взлететь – пока что не понятно. Сейчас пернатых отправили на обследование и лечение в ветклинику «Добрый доктор». Когда густи пойдут на поправку и будут чувствовать себя лучше, их доставят на Страусиное ранчо в Барнауле.

– Таежный гуменник – редкий вид, его численность сокращается, птица занесена во многих регионах в Красные книги. Нигде больше, кроме Сибири, таежного гуменника нет. Птица пролетает в том числе и через Алтайский край. У нас глобальная идея – создать питомник, который поможет образовать резервную популяцию для сохранения вида. Есть договоренность с охотуправлением обязательно передавать нам информацию о найденных гуменниках, – отметил Алексей Эбель.

Напомним, ранее мы писали о том, что алтайский орнитолог Алексей Эбель призвал всех неравнодушных людей помочь аистам, совам, белкам-летягам и другим «милым животинкам». Участники клуба исследователей природы Алтая и алтайского отделения Союза охраны птиц России предлагают желающим принять участие в важных экологических проектах. В скором времени начнут улучшать «жилищные условия» для нуждающихся в этом птиц и зверей. Помочь проекту можно в разных формах. Например, построить самому домик, перечислить какую-то сумму, рассказать про акцию.

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