Мошенницу из Нигерии отправят в колонию за обман жителей Алтая

Женщину признали виновной Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае осудили нигерийку, которая выманила у доверчивого жителя региона более 300 тыс. рублей. Об этом сообщает прокуратура региона.

Женщина вместе с другим человеком, уголовное дело в отношении которого выделено в отдельное производство, пыталась похитить y жителей Барнаула и Новоалтайска деньги в особо крупном размере.

– Соучастник знакомился с пользователями в интернете, представлялся военнослужащим из другой страны и просил принять потерпевших ценную посылку с деньгами и документами через дипломатическую почту. По заверению преступников, часть пересылаемого люди могли оставить себе, – отметили в ведомстве.

После этого гражданка Республики Нигерия звонила жителям Алтая и, представляясь сотрудницей дипломатического посольства либо таможни, просила перевести на счет деньги для получения поступившей посылки. Один из мужчин прежде, чем обратиться за помощью в полицию, успел перевести на счет мошенницы 302 тыс. рублей.

Суд признал женщину виновной в покушении на мошенничество. Ее приговорили к 1 году 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

– Кроме того удовлетворен гражданский иск на сумму 152 тыс. рублей, остальная часть причиненного имущественного ущерба в размере 150 тыс. рублей возмещена потерпевшему добровольно, – резюмировали в прокуратуре.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что 54-летняя жительница Горно-Алтайска перевела мошенникам более 1,3 млн рублей. Чтобы получить такую сумму ей пришлось взять кредит и заложить машину в ломбард. В беседе с полицейскими женщина призналась, что подверглась гипнозу по телефону.

Кроме того, мы писали о том, что в Барнауле 53-летняя женщина через интернет познакомилась с иностранцем, который влюбил ее в себя и обманул. Хитрый ловелас не только разбил сердце доверчивой горожанки, но и смог выманить у нее более миллиона рублей. Подробнее об этом можно прочитать здесь.

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