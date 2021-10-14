В ближайшие годы в Барнауле не появится наземных и подземных переходов

В бюджете города средств на строительство надземных или подземных переходов нет Фото: Анна СЕМИНА

Бюджет Барнаула, также как и Алтайского края в целом, сформирован с дефицитом, поэтому дополнительных средств на реализацию дорогостоящих проектов пешеходных переходов нет и не предвидится. Об этом на днях во время онлайн-форума на сайте правительства региона сообщил заместитель министра транспорта Алтайского края, начальник управления дорожного хозяйства Валерий Никитюк.

- В связи с тем, что бюджет города на 2021 год и плановый период 2022 и 2023 годов сформирован с дефицитом в условиях отсутствия дополнительных доходных источников, выполнить мероприятия по строительству подземных и надземных пешеходных переходов на улично-дорожной сети города Барнаула не представляется возможным, - подчеркнул он.

На воплощение в жизнь других масштабных проектов, которые буквально напрашиваются не первый год, тоже средств нет. Так, по информации комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи города Барнаула строительство тоннеля под железнодорожным вокзалом уже десятилетия рассматривается как альтернативный путь для объезда проспекта Строителей. Это позволило бы разгрузить Павловский тракт в час-пик, а также значительно помогло бы на период ремонта путепровода в районе Нового рынка.

В профильном комитете подтвердили, что этот объект предусмотрен Генпланом Барнаула, который действует до 2036 года.

- Планируется, что новый транспортный узел позволит соединить проспекты Строителей и Красноармейский с улицей Георгия Исакова. Учитывая масштабность предполагаемых работ, в настоящее время точные сроки начала работ, их детали и стоимость не определены, - говорит Никитюк.

А пока в администрации города разрабатывают другие возможные схемы организации движения на период реконструкции путепровода.

Кроме того, жители краевой столицы интересовались насколько возможно строительство дороги от улицы Власихинской до Молодежной. Это был бы кратчайший путь до центра города для жителей новых микрорайонов и тоже этот вариант разгрузил бы Павловский тракт. Но на сегодняшний день этот вариант не рассматривается.

- Так как необходим снос части застройки и устройство одного железнодорожного переезда, - конкретизирует чиновник.

Пока же на Власихинской ведется строительство дополнительной полосы движения от дома №59г/17 до шоссе Ленточный Бор. Параллельно с этим просчитывается проектно-сметная документация по устройству двухуровневой транспортной развязки на пересечении Южного и Змеиногорского трактов. Сейчас там действует круговое движение. По словам Валерия Никитюка работы по строительству начнется уже в следующем году.

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